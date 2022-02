Danmark klare for militær hjelp til Ukraina. Slik svarer Huitfeldt

– Vi har en våpeneksport lovgivning som gjør at ikke vi eksporterer våpen til land der krig er og hvor krig truer. Det er det tverrpolitisk enighet om på Stortinget, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV 2.

– Kan vi hjelpe militært på andre måter enn å selge våpen?

– Det som er viktig for oss er å vise styrke og enhet i Nato. Det er det vi gjør nå på ulike måter ved å tale med en stemme sammen med de andre Nato-landene, sier Huitfeldt.

Forrige uke fortalte TV 2 at Norge ikke har tilbudt regjeringen i Kiev noe ytterligere støtte etter at situasjonen tilspisset seg. Til tross for at flere andre europeiske land har bidratt med akutt krisehjelp til regjeringen i Kiev.

Til TV 2 forteller Huitfeldt at Norge kan bidra med andre ting enn militær bistand.

– Vi kan gi veldig mye annen hjelp. Det viktigste vi kan gjøre er å styrke det ukrainske demokratiet og det vil vi gjøre gjennom ulike prosjekter, sier hun.

Nylig forpliktet Danmark seg til å gi nesten én milliard kroner i ekstraordinær støtte til Ukraina.

– Om det forekommer en invasjon i Ukraina vil det bli møtt med et robust svar både økonomisk og politisk, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse onsdag.

– Til Ukraina har vi gjort det klart at vi fra den danske regjeringens side ønsker å hjelpe Ukraina både sivilt og potensielt militært, sier Frederiksen.

SKAL HJELPE: Danmarks statsminister Mette Frederiksen sammen med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz etter samtaler om Ukraina-krisen i Berlin onsdag. Foto: Michele Tantussi/ Reuters

Ingen norske politikere har besøkt Ukraina etter at krisen oppstod i desember. Utenriksminister Anniken Huitfeldt sa i en e-post til TV 2 at hun håpet å kunne diskutere situasjonen med Ukrainas utenriksminister.

– Vi sto klare til å ta imot min kollega Dmytro Kuleba tidligere denne måneden, og jeg hadde håpet å kunne diskutere situasjonen nærmere med ham da. Dessverre måtte han avlyse besøket. Vi vil nå se på om vi finner tid til å møtes ved en annen anledning, sa Huitfeldt i en e-post til TV 2 forrige uke.

Onsdag sier Ukrainas utenriksminister at de europeiske landene sin reaksjon på krisen er avgjørende for regionens sikkerhet.

– Måten det europeiske samfunnet reagerer på denne krisen på, vil være avgjørende for Europas sikkerhet og framtiden til hvert enkelt europeisk land, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Meningsmåling: Et flertall vil hjelpe Ukraina

Et flertall av Europas befolkning ønsker at Nato hjelper Ukraina, dersom Russland invaderer landet. Det kommer frem i en stor meningsmåling fra en rekke europeiske land, gjennomført av European Council on Foreign Relations, skriver danske TV 2.

Ifølge mediehuset svarer nesten to ut av tre av de spurte europeerne at Nato burde forsvare Ukraina hvis det blir en russisk invasjon.

FRONTLINJEN: En ukrainsk soldat er på vakt ved frontlinjen i byen Avdiyivka i Donetsk-regionen i Ukraina. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Hektisk møtevirksomhet

Situasjonen ved Ukrainas grenser er fortsatt spent etter flere uker med diplomatiske samtaler.

Tidligere denne uken var Frankrikes president Emmanuel Macron i Moskva for å ha samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Macron har også hatt samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev.

DIALOG: Frankrikes president Emmanuel Macron traff mandag Russlands president Vladimir Putin i Moskva. De diskuterte den spente situasjonen ved grensen til Ukraina. Etter møtet hevdet Macron at Putin har lovet ham at det ikke vil bli noen eskalering av konflikten. Foto: Sergei Guneyev / AP

Samme dag som Macron var i dialog med Putin gikk Tysklands forbundskansler Olaf Scholz i møter med USAs president Joe Biden. Mindre enn et døgn etter at han møtte Biden i Washington sto Scholz sammen med Macron og Polens president Andrzej Duda i Warszawa.