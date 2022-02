Trill terningen når Anna of The North hylles i Hver gang vi møtes

Denne uken er det Anna Lotterud (32), bedre kjent som Anna of the North, som skal hedres i Hver gang vi møtes. Trill terningen og gi din vurdering av låtene!

Gjøvik-jenta Anna Lotterud ble en internasjonal stjerne over natten som Anna of The North da hun i 2014 slapp låten «Sway».

Siden har pilene bare pekt oppover for Lotterud. I 2016 ble hun nominert til årets nykommer på P3 Gull, og i 2019 vant hun Spellemannpris for beste musikkvideo med låten «Leaning On Myself».

Lotterud har gitt ut til sammen to album: «Dream Girl» og «Lovers», og låtene har til sammen tippet 400 millioner avspillinger.

Musikken hennes har fått stor oppmerksomhet både i England og USA, og hun har stått på store scener verden over. De stemningsfulle låtene har også vist seg å fenge gigantmerkevaren Netflix, som brukte flere av låtene hennes i ulike Netflix-serier.

Lotterud inngikk også i et samarbeid med Apple i 2020, da de brukte låten «Dream Girl» i en stor reklamekampanje.

På lørdag er det Lotterud som skal hedres i Hver gang vi møtes. Trill terningen og gi din vurdering av tolkningene til de andre artistene.