Gørill (54) er uføretrygda og akkurat det kommunen ønsker seg

– Det er ein veldig spesiell situasjon vi er i no. På enkelte dagar er skular oppe i 40 prosent sjukefråvær. Eg veit ikkje om vi har opplevd det tidlegare, seier seksjonsleiar for skule i Tromsø kommune, Geir Olsen.

Ved nokre skular i kommunen er det ikkje lenger nok tilsette til å gi borna undervising i klasserommet.

– Tidlegare har vi klart å løyse dette på gode måtar, men utfordringa no er at det er så få vikarar, skulane melder tilbake om vikartørke, seier Olsen.

Han trur Tromsø kommune kanskje ikkje har sett det verste enno.

– Det er ikkje kritisk per no, men enkelte dagar opplever skular og barnehagar at det er det. No går vi i gang med å vere litt proaktive med tanke på at smittetoppen kanskje vil komme til Tromsø-området om litt, seier Olsen.

SLIT: Vikartørke i Tromsø gjer at seksjonsleiar Geir Olsen slit med å få tak i nok tilsette i skulane. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Få krav til søkarar

Derfor gjekk kommunen ut tysdag ettermiddag og etterlyste ny og uoppdaga arbeidskraft.

«For å kunne holde skoler og barnehager åpne søker vi nå etter flere tilkallingsvikarar», står det i annonsa til kommunen.

I teksten har dei tre kriterier. Personen må vere over 18 år, like å vere rundt born, og sjølv om relevant erfaring eller utdanning er ein fordel, er det ikkje ein føresetnad.

– Vi har ein person som jobbar med å ta imot søknadane, og så skal vi fordele det ut til skular og barnehagar, seier Olsen.

Politiattesten til søkarane vil også bli sjekka, seier Olsen.

– Veldig godt å komme seg ut

Onsdag ettermiddag er det 22 personar som har meldt seg til å vere tilkallingsvikar. Gørill T. Jenssen (54) er ei av dei.

– Mannen min sa at dette er midt i blinken for meg, «du elskar jo born og har vore lærar», sa ha. Så då tenkte eg at eg sender inn ein søknad og ser, seier Jenssen.

Tromsøværingen har tidlegare jobba som lærar på høgskulenivå, men på grunn av sjukdom kan ho ikkje ha ein fast jobb lenger, og er uføretrygda. Tilkallingsvikar passar derimot midt i blinken.

– Eg er veldig mykje heime, og det har vore veldig mykje heimesitting i koronatida. For meg er det veldig godt å komme meg ut, seier Jenssen, som allereie gler seg til å møte elevane.

No håpar ho at ho kan bidra til at elevane får kontinuitet i opplæringa og unngå å vere heime frå skulen.

– Eg synest det var ein kjempeidé frå kommunen. Det er veldig viktig at borna får halde på læringskurven. Og i og med at eg har vore lærar tidlegare, trur eg dette kan gå veldig bra, seier Jenssen.

Høgt fråvær over heile landet

Fleire stader i landet opplever skular og barnehagar liknande situasjonar. Høgt sjukefråvær skapar utfordringar.

Rishaven Menighetsbarnehage i Oslo er ein av dei som slit.

– Dei to siste vekene har vi hatt eit sjukefråvær opp mot 75 prosent enkelte dagar. For veke fire var det totale sjukefråværet på 55 prosent. Veka etter var det stige til 59. Denne veka har starta med 40 prosent og eg forventar ei 100 prosent sjukemelding ut veka frå ein av pedagogane mine som ventar på legetime, seier Hanne Mari Halvorsen, styrar i Rishaven Menighetsbarnehage.

Ved Skivik barnehage i Bodø er to av fem avdelingar stengde ut veka.

– Vi har litt slagside, kan du trygt seie. Vi er på veg til å nå eit trøttleiksbrot. Det er ein krevande situasjon, og eg er bekymra for konsekvensen når pandemien er over, seier styrar Marita Pettersen.

Også Bergen legevakt oppfordra i dag om å berre ta kontakt ved akutt sjukdom eller akutte skadar, grunna auka sjukefråvær blant legar og sjukepleiarar.

– Vi ber innbyggarar som har tilstandar som er greit å sjå litt an om å vente eller kontakte fastlegen. Då bidrar dei til å unngå unødige køar, og vi kan hjelpe dei som har størst behov for det, seier legevaktsjef Anne Karoline Tyssøy Pedersen.

Mistar skuledag

Over halvparten av dei tilsette ved barneskulen Mortensnes på Tromsøya er borte på grunn av sjukdom. Sist veke måtte sjuande trinn ha heimeundervising. Torsdag og fredag er det femte trinn sin tur på grunn av lærarmangel.

MANGEL: Rektor Elisa Joensen fortel om rekordhøgt sjukefråvær på Mortensnes skule. Foto: Bendik Skogli / TV 2

– Vi er heilt avhengige av å få vikarar utanfrå. Vi har prøvd å laga ein eigen vikarbase, og sendt ut melding til alle tilsette om dei har nokre kjente, seier rektor Elisa Joensen.

Rektoren trur heldigvis at Mortensnes skule har nådd toppen, og at dei skal komme gjennom den største smittebølga utan for store konsekvensar.

– I løpet av ei veke skal vi klare å vere i normal drift igjen. Men dette går jo sjølvsagt utover opplæring og fagleg innhald, seier Joensen.