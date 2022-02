Foreslår to konkrete grep for å lette arbeidspresset til fastlegene

Mangelen på fastleger har aldri vært større. Rundt 150.000 pasienter står nå uten fastlege. SV foreslår to enkle grep for å lette på situasjonen

Fastlegene selv forteller om stor arbeidsbelastning og mye overtid, og mange flykter fra yrket.

Helsepolitisk talsperson for SV, Marian Hussein, peker på at det er bevist at det å ha en fastlege forlenger livet - bokstavlig talt.

KREVER ENDRING: Marian Hussein fra SV. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Arbeiderpartiet har gått til valg på å ordne opp i fastlegekrisen, så vi forventer at de ordner opp, sier Hussein.

– Regjeringen må få fingeren ut, sier hun og kommer med to forslag:

Gi lisens til leger som er utdannet i Danmark.

Utvid antall egenmeldingsdager til arbeidstakere.

Hun mener dette er to grep som relativt lett lar seg gjennomføre.

Mangler 7 av 28 fastleger

Rana kommune er en av de kommunene som sliter med å skaffe nok kvalifiserte fastleger. Kommuneverlege Frode Berg mener det trengs en nasjonal strategi for å løse fastlegekrisen.

– Vi har store problemer. I Rana er 7 av 28 fastlegehjemler uten fastlege. Vi lyser ut ledige fasthjemler regelmessig, men får nesten aldri kvalifiserte søkere, sier Berg.

Han sier de forsøker å skaffe vikarer, men at dette også blir vanskeligere og vanskeligere og at slitasjen på de legene de har er for høy.

– Jeg frykter at det bare er et tidsspørsmål før vi ikke lenger klarer å tilby alle innbyggerene de tjenestene loven krever, sier Berg.

Berg er opptatt av å ta bekymringen til fastlegene på alvor.

To løsninger

– Det er ikke bare å knipse, så er situasjonen under kontroll. Vi trenger en nasjonal strategi for å løse dette, sier han.

Han er tydelig på at belastningen på hver fastlege må ned.

– Det er to måter å gjøre dette på. Enten ved å fordele oppgaver på flere leger, eller ta bort noen av oppgavene fastlegene har nå, sier han.

Han mener at grepene som må tas er på strukturelt nasjonalt nivå.

Bare begynnelsen

President i Den norske Legeforening, Anne-Karin Rime frykter at dette bare er begynnelsen på flukten fra fastlegeyrket.

– Regjeringen må ta dette på største alvor, sier hun.

Hun mener også at det er den høye belastningen som er problemet. Før pandemien jobbet fastlegene i snitt 55 timer i uken. Dette har ikke blitt mindre under pandemien når mange trenger sykmeldinger og oppfølging.

Det blir dyrt for kommunene å kjempe for å gi det tilbudet til innbyggerne som loven krever. Kommunene må konkurrere om de ressursene som finnes, og vikarbruk koster mye.

– Nesten øverst på agendaen

Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, bedyrer at regjeringen tar situasjonen alvorlig.

– Vi har satt fastlegeordningen nesten øverst på vår agenda fram mot vårt første budsjett i 2023, sier han.

Han peker på at regjeringen i Hurdalsplattformen har startet jobben med å bedre situasjonen. De foreslår reduserte pasientlister og øke grunnfinansieringen.

– Dessuten har vi gjort grep for å gjøre en ordning som gjør at unge leger som er i spesialisering kan ansettes fast, nasjonal sier han.