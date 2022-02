Hva vil du med fylkene, Vedum?

Nå skal altså store deler av de borgerlige partienes fylkesreform reverseres. Mens de borgerlige partiene tvangssammenslo fylker basert på hastverksarbeid og slett politisk håndverk, uten lokal forankring og med et ekstremt skjørt flertall på Stortinget, så skal de rødgrønne partiene splitte opp igjen tre-fire av fylkene, tilsynelatende basert på følelser, uten å bry seg nevneverdig om kostnadene. Og uten en helhetlig plan for hva de vil med fylkene.

I Innlandet fylke (gamle Hedmark og Oppland) lå det lenge an til at et flertall ville la det tvangssammenslåtte fylket bestå. Men en utbryter fra Ap, sikret flertall for den folkeavstemningen som nå er i gang.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

En folkeavstemning er bare rådgivende for fylkespolitikerne. Skal du be folket om råd, bør du gjøre det i en sak hvor folket har sterke meninger. Det er ikke sikkert at innbyggerne i Innlandet fylke har like sterke meninger om fylkesgrenser som fylkespolitikerne sine.

En eventuell oppsplitting vil koste 90 millioner kroner. For det forhatte storfylket Viken er prislappen oppunder 440 millioner kroner, for Vestfold/Telemark 100 millioner og Troms/Finnmark 60 millioner. Hvem skal betale for dette? Det skal staten gjøre. Null stress. Staten flommer jo over av penger, ikke sant?

- Det er en engangskostnad som regjeringen har sagt at de vil dekke. Det er en grei pris, sier Aps fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen, til TV 2.

Trygve Slagsvold Vedum har beroliget de fylkespolitikerne som eventuelt skulle være bekymret for prislappen. Staten skal stille opp, garanterer han. Statsminister Jonas Gahr Støre har ikke gitt samme garanti. Det er det en grunn til. Og hvis du leser det som betyr mye mer enn det politikere blir sitert på i mediene, så er heller ikke regjeringen som Vedum sitter i like krystallklar.

«Når det gjelder eventuelle merkostnader knyttet til oppløsning, vil regjeringen bidra økonomisk på en avtalt og egnet måte», skriver kommunalminister Bjørn Arild Gram i brevet til fylkeskommunene, hvor regjeringen redegjør for spillereglene ved oppsplitting av fylker.

Staten skal bidra økonomisk, ja, men det å bidra på en avtalt og egnet måte betyr i klartekst at staten ikke har til hensikt å ta hele regningen. Dette skal det forhandles om. Utfordringen er at fylkespolitikerne fatter vedtak, som de tror ikke får økonomiske konsekvenser for innbyggerne. Det er i beste fall naivt.

Det argumenteres dessuten som om fylkene og staten er to helt separate enheter, som ikke har noe med hverandre å gjøre. Men fylkene er en del av staten. De som bor i fylkene, bor også i Norge. Dette er fellesskapets penger. Svir vi av en halv milliard kroner på å splitte opp fylker, blir det en halv milliard kroner mindre til andre formål.

Vi har kanskje blitt fullstendig fartsblinde når det gjelder statlig pengebruk etter to år med koronatiltak, men Staten har begrenset med penger til rådighet. Skal vi bruke en halv milliard kroner på å splitte opp tre-fire fylker, blir det en halv milliard kroner mindre til andre gode tiltak som flere fastleger, psykisk helse, rassikring av veier, kulturtiltak, osv, osv. Men det virker ikke som om fylkespolitikerne som snart vedtar oppsplitting av det ene fylket etter det andre er spesielt bekymret for det, ikke finansminister Vedum heller, for den saks skyld.

De borgerlige partienes tvangssammenslåing av fylker, var en oppvisning i elendig politisk håndverk. Regionreformen fremstod som hastverksarbeid for å få Venstre og KrF med på å sikre støtte til Høyres langt mer prestisjefylte kommunesammenslåinger. Det hele virket sporadisk og planløst. Hundrevis av millioner ble brukt på å tvangs-opprette flere pussige fylkes-kontruksjoner, mens andre fylker som Møre og Romsdal og Rogaland fikk være som de var.

Høyre og Frp har heller ikke lagt skjul på at regionreformen ikke var ideell, men så ønsker de primært å legge ned hele fylkeskommunen. En mislykket reform kan være et steg på veien mot det målet. Det er vanskelig å finne eksakte tall, men totalregningen på fylkessammenslåingene ble på flere hundre millioner kroner.

Nå skal de rødgrønne reversere deler av den utskjelte regionreformen. De skal bruke over en halv milliard kroner på det. Og det uten å ha en plan for hva de vil med fylkene. De orker ikke sette i gang med en ny regionreform. Her blir det vel bare mer bråk. Det er om å gjøre å levere på valgløfter, reversere, betale, lukke øynene og komme seg videre.

Vi risikerer da å ha svidd av et milliardbeløp på å slå sammen og løse opp en haug med fylker, og ende opp med en fylkesstruktur som ingen egentlig ønsker. Som ingen har en helhetlig plan for. Og som ingen vil være villig til å ta ansvaret for. Det er knapt til å tro.