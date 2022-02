Skadene på bøkene langt mindre enn fryktet

I ettermiddag ble det klart at Deichman Bjørvika kan åpne dørene igjen fra i morgen torsdag kl. 08. Skadene på bøker er langt mindre enn fryktet, og storparten av biblioteket kan brukes som normalt igjen fra og med torsdag.

Det melder Deichman i en pressemelding.

Fryktet større skader

I hele dag har det pågått arbeid med å minimere skader etter at sprinkleranlegget i en del av fjerde etasje ble aktivert og spredte vann utover. Gulvene i fjerde, tredje og andre etasje er inspisert.



FIRE ETASJER BERØRT: Utløsningen av sprinkelanlegget resulterte i store mengder vann i fire etasjer. Foto: Cecilie Trodal

– Vi fryktet de første timene at svært mange bøker og andre ting skulle bli ødelagt. Opptellingen viser at mindre enn 110 bøker må kasseres og erstattes med nye eksemplarer. Antallet er gledelig lavt, sier Merete Lie i pressemeldingen.

Deler av fjerde, tredje og andre etasje som ble direkte rammet, vil være avsperret inntil videre, deriblant barneavdelingen i andre etasje.

Det var cirka 600 personer inne i bygget da brannen starten. Alle ble evakuert.

Brant i fjerde etasje

– Like før klokken halv ti kom det en automatisk brannalarm fra bygget her. Da vi kom fram så vi at springsleranlegget var utløst og det var et branntilløp i fjerde etasje, sa innsatsleder for brannvesenet, Eirik Pedersen, til TV 2 tirsdag.

– Heldigvis er det ikke spredd seg så mye. Vi har et område på 10 - 15 meter i hver etasje som er berørt, sa han videre.