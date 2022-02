Et industripolitisk mageplask fra Ap

I flere måneder har statsminister Jonas Gahr Støre og resten av hans kolleger i regjeringen snakket i store ord om hvordan de skal re-industrialisere Norge.

Hele regjeringen er «elektriske for havvind», sa næringsminister Vestre, før han fortsatte med at de hadde gjort mer for havvind de første hundre dagene enn hva Høyre-regjeringen hadde gjort de siste hundre månedene.

Derfor var det mange som var spente på hva regjeringen kom med, da de la frem sin strategi for havvind på onsdag.

Og derfor var også overraskelsen og skuffelen stor, da det viste seg at det eneste de gjør, er å halvere den satsingen som allerede var i gang.

Ambisjonene for Sørlige Nordsjø II halveres, og arealene lyses ikke ut før til høsten.

Uten tilstrekkelig volum på satsingen blir det heller ikke grunnlag for et industrielt hjemmemarked, og vi ender med å tape for land med langt dårligere forutsetninger enn Norge. Det er trist.

Oppsiktsvekkende svak

Dette er ingenting annet enn en oppsiktsvekkende svak løsning fra industripartiet Ap, og en tapt mulighet for leverandørindustrien langs hele kysten.

Vi har som nasjon alle forutsetninger til å lykkes med havvind. Vi kan skape tusenvis av nye, grønne og lønnsomme jobber – som i sin tur kan bidra til å finansiere velferdstjenestene som gjør Norge til verdens beste land å bo i.

Vinden som blåser i Nordsjøen, gir oss enorme muligheter.

Bare et beskjedent område med havvind på 70 km x 70 km på norsk sokkel kan gi kraft tilsvarende all norsk vannkraftproduksjon!

Men det haster. Resten av Europa ser de samme mulighetene. Storbritannia, Tyskland, Nederland, Belgia, Danmark og Sverige har også planer for å bygge omfattende havvindparker og energiparker.

Billig kraft

Bare for et par uker siden tok skotske myndigheter et stort skritt og tildelte 17 havvindlisenser.

De aktørene som nå skal bygge ut på Sørlige Nordsjø II vil måtte gjøre det med stor usikkerhet om hvilke rammevilkår som gjelder – om og eventuelt når hybridkabler blir en realitet.

For å kompensere for dette må utbyggingen subsidieres av skattebetalerne.

Min frykt er at denne hybrid-somlingen ender med tap for oss alle. At havvindsatsingen blir mindre enn potensialet tilsier, og at den skyves ut i tid. At vi går glipp av verdifull kraft og industrielle muligheter.

Og på toppen av det hele – at vi ender med en satsing som er en utgift på statsbudsjettet fremfor en inntekt på statsbudsjettet.

Høyre mener det er fullt mulig å skape nok fornybar energi slik at vi får billig kraft til både folk og bedrifter, samtidig som vi gir norsk økonomi flere ben å stå på og skaper nye, grønne jobber.

Men da må regjeringen komme på banen, for dette er ikke godt nok.

