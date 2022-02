Politiet ønsker tips etter trusselsituasjon

Klokken 10.59 onsdag mottok politiet i Innlandet melding om at tre personer hadde tatt seg inn i en bolig i Moelv.

Fire personer var hjemme da personene tok seg inn i boligen.

– Det er for tidlig å si noe om hva har foregått i boligen, vi jobber nå bredt for å få oversikt over hva som har skjedd, sier politiadvokat Nina Helmersen Østvold.

– Vi gjør avhør av de som var på stedet. Ellers jobber vi med en rundspørring i området for å høre om noen har sett eller hørt noe. Krimteknikerne er også på plass, opplyser Østvold.



BEVEPNET: Politiet jobber på stedet sammen med krimteknikere. Foto: Fredrik Hagen / TV 2

Politiet ønsker tips etter hendelsen.

Det er foreløpig ingenting som tyder på at noen har kommet til skade etter hendelsen, opplyser politiet.

De har nå satt i gang etterforskning i saken, og politiet har blant annet vært til stede ved E6 ved Mjøsbrua for å kontrollere kjøretøy.

Den ene personen politiet ønsker å komme i kontakt med skal være ikledd en gul bukse og gul koronamaske.



Saken oppdateres!