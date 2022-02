Kilder til TV 2: Usikkerhet i valgkomiteen om Erna Solbergs fremtid som Høyre-leder

Blant flere i valgkomiteen og i Høyres sentrale ledelse er det en oppfatning at partiet kan gå mot et lederskifte allerede på landsmøtet neste år, etter snart 20 år med Erna Solberg (60). Ine Eriksen Søreide avviser nå at hun vil bli nestleder, men kan likevel ende opp i Høyres nye ledelse, ifølge TV 2s kilder.

Denne uken planlegger Høyres valgkomité å peke ut hvem de mener bør bli ny nestleder i partiet etter at Jan Tore Sanner varslet at han ikke ønsket gjenvalg etter 18 år som nestleder.

Etter samtaler med flere kilder i valgkomiteen og sentralt i Høyre er det etter det TV 2 erfarer to reelle kandidater til nestledervervet:

Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (38) fra Bærum i Viken

Tidligere utviklings-, digitaliserings- og kommunalminister Nikolai Astrup (43) fra Oslo

TIDLIGERE UTENRIKSMINISTER: Ine Eriksen Søreide fra sin tid som utenriksminister i Erna Solbergs regjering. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (45) fra Bodø har også blitt lansert som kandidat, men ingen TV 2 har snakket med mener det er aktuelt for valgkomiteen å innstille ham. Thorheim er heller ikke intervjuet av komiteen.

Åpen for å gjøre en jobb

Derimot har tidligere utenriks- og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (45) hatt samtale med representanter i komiteen ved minst en anledning. Der skal Søreide ha gitt uttrykk for at hun er «åpen for å gjøre en jobb i partiledelsen», erfarer TV 2.

Valgkomiteens leder holder kortene tett til brystet, og nøyer seg med å si:

– Alle de vi har snakket med er interessert i å gjøre en jobb i Høyres sentrale ledelse, sier komiteens leder Harald Furre til TV 2.

– De du har intervjuet til nestleder-vervet, er de alle interessert i den posisjonen?

– Det varierer litt. Noen er veldig klar for nestleder-vervet. Andre er primært opptatt av å være medvirkende i Høyres sentrale ledelse, sier Furre.

Flere av TV 2s kilder sier Søreide etter alt å dømme ville blitt nestleder, dersom hun selv ga uttrykk for å ønske det.

Søreide: Ikke nestlederkandidat - nå

Men Søreide vil ikke bli nestleder i Høyre i denne omgang.

«Det er veldig hyggelig å bli tenkt på i slike sammenhenger, men jeg hadde en veldig god og hyggelig prat med valgkomiteen for en stund siden, og sa at jeg ikke er nestlederkandidat nå. Jeg er topp motivert for arbeidet både på Stortinget og i partiet, og vil gjerne gjøre en god jobb med det. Vi har strålende nestlederkandidater, og det er veldig lave skuldre i Høyre rundt dette valget. Vi kommer til å få en solid partiledelse også framover.» skriver Søreide i en e-post til TV 2.

Dagens Næringsliv gjenga Søreides uttalelse først, mandag formiddag.

Hun vil ikke svare på spørsmål om det derimot er aktuelt for henne å tre inn som landsmøtevalgt medlem av arbeidsutvalget i Høyre.

Fremheves som fremtidig lederkandidat

Ifølge TV 2s kilder er oppfatningen i valgkomiteen at Søreide kan være aktuell for dette vervet.

– Man trenger ikke være nestleder for å bli partileder i Høyre, sier to medlemmer av valgkomiteen TV 2 har snakket med.

Arbeidsutvalget er Høyres ledelse og består av partilederen, to nestledere, lederne for Høyres kvinneforum og Unge Høyre. I tillegg velger også landsmøtet i Høyre to personer som blir medlemmer av utvalget.

Tidligere Høyre-kronprins og statsråd Torbjørn Røe Isaksen var for eksempel direktevalgt til arbeidsutvalget i Høyre fra 2009 til 2019.

– Distrikts-Høyre er veldig godt representert allerede. Vi har en god geografisk spredning i arbeidsutvalget i Høyre. Det er ikke noe automatikk at det klassiske Distrikts-Norge skal inn i arbeidsutvalget i denne omgang, sier Harald Furre til TV 2.

Det at Søreide nå stiller seg åpen for å tre inn i Høyre-ledelsen - men altså ikke som nestleder - vekker oppsikt i det sentrale partiapparatet, fordi Søreide tidligere har avvist å påta seg slike verv i partiledelsen.

Asheim trolig ny nestleder

Ifølge TV 2s kilder ligger det nå an til at valgkomiteen vil innstille Henrik Asheim som ny nestleder.

Hvem valgkomiteen utpeker til å sitte i partiledelsen og arbeidsutvalget kan vise seg å bli svært viktig allerede neste år.

VIL BLI NESTLEDER: Stortingsrepresentant Henrik Asheim fra Akershus valgkrets. Foto: Aage Aune / TV 2

Ifølge TV 2s kilder er det en oppfatning iblant flere i valgkomiteen og i Høyres sentrale ledelse at Erna Solberg allerede på landsmøtet neste år kan komme til å gå av som partileder.

Åpner for tronskifte

Erna Solberg har ikke selv møtt valgkomiteen samlet, men isteden hatt samtaler direkte med valgkomiteens leder Harald Furre.

Ifølge TV 2s kilder skal signalene fra Solberg, som Furre har formidlet til resten av komiteen, ha blitt oppfattet som at hun ønsker å holde døren åpen for at partiet kan velge en ny leder på landsmøtet i 2023, og Solberg skal også ha signalisert til Furre at valgkomiteen må legge vekt på rekruttering av personer som kan overta som partileder og statsministerkandidat når de nå velger ny partiledelse.

Årsaken til at TV 2s kilder peker på landsmøtet neste år, er at Høyres sentralstyre har innstilt på at partiet ikke skal arrangere landsmøte i 2024 på grunn av svak økonomi.

I så fall vil neste ordinære mulighet for å velge ny partileder ikke være før våren 2025, samme år som neste stortingsvalg. Vurderingen er at det ikke er et aktuelt tidspunkt fordi det da er for kort tid til valgdagen for en ny partileder og statsministerkandidat til å gjøre seg kjent og populær blant velgerne.

Solberg selv har ikke sagt mye om hvorvidt hun vil stille som statsministerkandidat i 2025. Til Aftenposten omtalte hun det som en «ambisjon nå» da hun ble spurt om dette 17. januar i år.

Erna Solberg vil ikke stille til intervju om denne saken. Men i en tekstmelding til TV 2 skriver hun følgende:

«Jeg har sagt ja til å fortsette som leder av Høyre, og er innstilt på å være partiets statsministerkandidat i 2025. Det er det jeg har sagt til valgkomiteen. Jeg har alltid dyp respekt for partidemokratiet som velger leder hvert annet år i Høyre, og den respekten har jeg ytret ved hvert gjenvalg.» skriver Solberg.

Komiteens leder Harald Furre sier dette til TV 2 om samtalene med Solberg:

– Hun signaliserte at hun er klar for å fortsette som leder, og det er ikke grunn til å tro til valgkomiteen kommer til å innstille noen andre enn Erna Solberg som leder av Høyre.

– Men hun har ikke tatt stilling til hva som skjer på landsmøtet neste år?

– Neida.

– Hva tenker du om at enkelte i valgkomiteen og Høyres sentrale ledelse har fått inntrykk av at det nå er usikkert om hun fortsetter som leder etter neste år etter de samtalene hun har hatt med deg?

– Jeg kan ikke skjønne at en slik usikkerhet oppstår.

– Har Solberg lagt vekt på at det i arbeidet med denne kabalen må være kandidater som er av det kaliberet at de kan overta som Høyre-leder?

– Hun er veldig tydelig på at hun ønsker å lede Høyre. Ellers er det ikke naturlig at jeg gjengir fra samtaler hun og jeg har hatt.

– Tror du Erna er statsministerkandidat i 2025?

– Alt tyder på det. Hun er en flott leder for Høyre. Hun er populær, og har en kraft og energi som alle misunner henne, sier Furre.