FHI: Vi får en normal hverdag om kort tid

I sin ferskeste risikovurdering mener FHI at det ikke er noen grunn til å forlenge pandemien med strenge tiltak. Millioner vil bli smittet i løpet av vinteren, anslår de.

Onsdag ettermiddag kom Folkehelseinstituttet (FHI) med en ny risikovurdering for covid-19-pandemien.

Her går det tydelig fram at nye strenge tiltak ikke vil ha noen stor effekt fremover.

– Spredningsevnen til epidemien er nå så stor at en betydelig bremsing av epidemien ville ha krevd svært sterke tiltak over tid, skriver FHI i konklusjonen av sin ferskeste risikovurdering.

– Normal hverdag

De slår fast at det ikke er noen klare fordeler med å forskyve epidemien ut i tid.

– Samfunnet kan i løpet av kort tid gå tilbake til normal hverdag uten særlige smitteverntiltak mot covid-19 uten at det vil gi betydelig økt sykdomsbyrde fra covid-19, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

FHI mener også at epidemien må overvåkes videre, og at helsetjenestene og andre virksomheter må ha beredskap for forverring og stort fravær.

Befolkningen oppfordres også til å være forberedt på, samt vise forståelse for, at tjenester kan ta lenger tid enn normalt, og at virksomheter kan være mindre tilgjengelige.

Kraftig vinterbølge

FHI er tydelige på at de ikke vet hvor i den nåværende smittebølgen vi er kommet, og når vi eventuelt vil nå en topp.

– Vi regner med at pandemien vil øke enda noen uker, eventuelt med en utflating i vinterferieukene, før denne bølgen snur og når et lavt nivå i slutten av mars, skriver de.

FHI vurderer det som sannsynlig at tre-fire millioner nordmenn vil bli smittet i løpet av vinteren, med en halv million smittede i de verste ukene.

– Konsekvensene av vinterbølgen for samfunnet er særlig økt belastning på fastlegene, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene og sykehusene, men også på resten av samfunnet ved at mange flere må være borte fra arbeidet på grunn av sykefravær og isolering, skriver de.

Etter vinterbølgen må vi regne med en ny bølge av denne varianten, trolig til høsten eller vinteren, eller en ny bølge av en ny variant allerede i sommerhalvåret.

Befolkningens grunnimmunitet vil sannsynligvis beskytte godt mot alvorlig sykdom, uansett variant, skriver FHI.