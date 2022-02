Morten Thorsbys tall vekker oppsikt. Nå har han fått nok: – Helt ekstremt

Stingene over det venstre øyet hans, som fortsatt har en tydelig hevelse dagen etter 4-0-seieren over Sassuolo i Serie A, rimer perfekt på merkevaren den norske midtbanemannen har skapt seg som fotballspiller de siste årene.

Ståle Solbakken oppsummerte det best under en pressekonferanse denne høsten:

– Tar du ti Sampdoria-kamper og bare gidder å se én, så vet du hvordan Morten Thorsby spiller i alle kamper. Det er fem headinger, fire feilpasninger og syv gode pasninger. Så er det et gult kort og et bandasjert hode.

De kalde faktaene gir landslagssjefen rett. Thorsbys tall i Serie A denne sesongen er oppsiktsvekkende lesning.

NB! Tallene er hentet ut før den pågående Serie A-runden.

Han har vunnet flest dueller av alle midtbanespillerne (9,4 i snitt per kamp) – foran Mattia Zaccagni i Lazio (9,0). Men også tapt nest flest dueller (8,7) – kun bak Nicolò Zaniolo i Roma (9,0).

Han har vært involvert i flest hodedueller (10,4) av alle midtbanespillere i ligaen – med svimlende margin ned til andreplass Nahitan Nández i Cagliari (5,8). Og han har vunnet klart flest hodedueller (6,1) foran Napoli-stjernen Sergej Milinkovic-Savic (3,4).

Kun to spillere har laget flere frispark i snitt enn Thorsby (2,9), som leder statistikken for antall gule kort (9) sammen med tre andre spillere.

Av alle spillere i de fem største europeiske ligaene ligger han på syvendeplass i antall hodedueller og sjetteplass i vunne hodedueller.

– Det er ganske sykt, sier Morten Thorsby til TV 2.

Han sitter på terrassen langs den italienske Liguria-kysten mens solen legger seg i middelhavshorisonten.

Nå ønsker Sampdoria-spilleren å vise litt av den samme elegansen i spillet sitt. I dette intervjuet tar Thorsby til orde for at han, både på grunn av seg selv og trenerne han har hatt, har havnet i en bås som fotballspiller som han ønsker å komme seg ut av.

Til sommeren har han ett år igjen av kontrakten med Sampdoria. Det siste året har storklubber som Inter og Atalanta vist sterk interesse for å signere ham, men det har manglet det siste lille.

– Det er nå eller aldri. Da har jeg satt press på meg selv, fastslår Thorsby.

HJEMME: Morten Thorsby på terrassen i Genova, Italia Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Helt sinnssykt

For selv om det i seg selv er positivt å kunne kalle seg luftens baron i Serie A, mener Heming-mannen at det ikke er udelt positivt:

– På en side har det vært bra fordi jeg har fått vist at jeg er god til det, men på en annen side har jeg kanskje ikke fått vist mange av de andre tingene jeg har lyst til å vise. Jeg ønsker å vise mer av fotballspilleren Morten, at jeg kan mer enn å vinne hodedueller, og at jeg også har mye annet å by på. Det ligger en del på meg, men også på måten vi spiller på.

Spesielt det siste året, etter at Roberto D'Aversa erstattet Claudio Ranieri som Sampdoria-manager, har laget satset knallhardt på Thorsbys luftstyrke.

– Det var helt ekstremt, sier nordmannen.

– Det har vært ekstremt mye dueller, både i banespillet fordi vi spiller én mot én, og fordi vi har slått alle lange baller til meg. Det ble helt ekstremt. Det er det du ser i de tallene. Jeg er den spilleren som har vunnet flest dueller, men også den som har tapt flest. Det betyr bare at jeg har vært i helt sinnssykt mange dueller, forklarer han.

– Føler du at du har blitt satt i bås som fotballspiller?

– Det er måten jeg har spilt på. Det er også hvordan trenerne har sett meg og hva jeg kan utføre for laget. Jeg utfører det fordi jeg føler jeg gjør mye bra der også, men de siste to årene har jeg blitt satt inn i en bås som jeg prøver å komme meg ut av, innrømmer Thorsby og fortsetter:

– Hvis jeg ønsker å komme et steg opp og spille i toppklubber i Europa, ser de mer på andre deler av spillet, hvordan du er i banespillet når du har ballen og hvor skapende du er offensivt. Der har jeg fått vist for lite til å gjøre en overgang til en av de større klubbene, selv om jeg har vært nære.

– Skuffet over meg selv

19. januar ble Marco Giampaolo ansatt som ny Sampdoria-trener etter at D'Averso fikk sparken. Det kan føre til endringen i spillestil som Thorsby har ønsket seg – i perfekt tid til en vårsesong som kan bli helt avgjørende for en av karrierens viktigste overganger for 25-åringen.

– Det har vært veldig givende, sier han om de første ukene under ny trener.

– Jeg har fått en ny vår når det gjelder å lære om fotball taktisk. Dette er en trener som er helt motsatt av det vi har hatt tidligere. Han ønsker å ha ballen i laget og spille seg ut bakfra, offensiv fotball og en helt annen filosofi enn det vi har vært vant til. Det er akkurat det jeg trenger nå for å komme tilbake til det å få øvd på andre situasjoner i spillet og få vist mer i banespillet, pasningsspillet og at jeg kan bidra mer offensivt, sier Thorsby.

KORTREIST: Morten Thorsby plukker en appelsin fra treet i hagen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Selvkritikken er det ingenting å si på.

– Jeg føler jeg har noe å bevise. Jeg er skuffet over meg selv, over at jeg ikke har fått vist mer av det. Inni meg har jeg en følelse av at dette er noe jeg må overbevise folk rundt meg om at jeg kan, sier Thorsby.

Han sier han fortsatt ønsker å leve opp til forventningen om å være en kriger på banen, men at han ikke bare vil defineres slik.

– Jeg kan mer enn det. Det er nøkkelen for meg til å kunne komme meg videre og ta det neste steget, sier han.

– Er det nå eller aldri?

– Jeg føler det litt sånn nå. Jeg er 25 år, jeg har kommet i en alder der du skal levere hver uke. Jeg kommer inn i min beste alder. Jeg føler det er nå eller aldri for å vise folk at dette er noe jeg løser. Jeg må vise det over tid, men jeg føler litt nå at nå må jeg virkelig vise folk at jeg kan dette for å få muligheten. Det kommer nok situasjoner fremover med et klubbskifte der jeg må vise at jeg fortjener å spille i store klubber i Europa. Det er akkurat sånn jeg føler det nå.