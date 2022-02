Skjelett i huset til superkjendisen åpner opp for spørsmål i svindyrt mysterium

Det er et spørsmål mange dinosaur-fans har stilt de siste ukene:

Kjøpte Dwayne «The Rock» Johnson virkelig «Stan», et av de mest komplette Tyrannosaurus rex-eksemplarene i verden?

Mysterium

«Stan» ble solgt for rekordhøye 31,8 millioner dollar i oktober 2020 til en ukjent kjøper, ifølge Live Science. Dette tilsvarer rundt 279 millioner norske kroner.

Etter at Johnson deltok i NFL og ESPNs amerikanske fotball-show ManningCast ble det observert at han har et dinosaurhode på kontoret sitt.

– Jeg har en T-rex-hodeskalle, ja, sa Johnson og lo under showet. Han fortsatte:

«Det er Stan. Faktisk er Stan den mest komplette T. rex-hodeskallen som noen gang er funnet av en paleontolog – en ung paleontolog – og han het Stan, så dette T-rex-hodet ble oppkalt etter ham. Ganske kult og dumt er det ikke?»

WAIT DID THE ROCK BUY STAN DID WE KNOW THIS?? https://t.co/Ga563wwOHI — Shaena Montanari (@DrShaena) January 18, 2022

Fikk internett til å koke

Dinosaurus-fans på Twitter begynte raskt å diskutere om dette faktisk kunne være den ekte versjonen av «Stan». På YouTube har også mange lastet opp videoer hvor de prøver å redegjøre for opphavet til dinosaurusen.

Black Hills Institute (BHI) i South Dakota, selskapet som tidligere eide Stan, skal nå ha oppklart saken.

– Det er en kopi, ikke den ekte dinosauren, sier Peter Larson, ifølge Live Sience.

Han er paleontolog, president og grunnlegger av Black Hills Institute. Det vil si at han leverer fossiler for forskning, undervisning og utstilling.

– «The Rock» kjøpte en avstøpning av «Stan» sin hodeskalle fra Black Hills Institute mot slutten av 2021, sier Larson ifølge flere vitenskapsnettsider.

Dyr kopi

Larson fortalte at de var svært gira da de fikk vite at han ønsket en replika, da han er en av heltene til instituttet.

Selv om kopien ikke er så dyr som det auksjonerte eksemplaret, er ikke en montert «Stan»-hodeskalle billig. Den går for 11.500 dollar, pluss kasser og frakt, ifølge BHI.

Hvem som eier ekte «Stan», forblir dermed et mysterium.

– Auksjonsselskapet var ikke i stand til å fortelle oss hvor «Stan» gikk. Vi krysser fingrene for at «Stan» skal på museum. «Stan» er et superviktig eksemplar for vitenskapen.