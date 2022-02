Insignia er Norges eneste Aston Martin-forhandler. De har ikke et voldsomt volum av biler som omsettes per år. Men noen ganger skal det ikke så mange eksemplarer til, for å gi en solid omsetning.

Historiens beste eksempel på det i Norge, er nettopp Aston Martin Valkyrie. Den koster nemlig 33,5 millioner kroner. Aldri før er det solgt en like dyr nybil i Norge.

Bilen ble levert på lastebil fra England - men da den skulle ut, dukket det opp et problem.

Kun 150 eksemplarer

Charlotte Wien Tuftin jobber som markedskoordinator hos Insignia. Hun var naturlig nok på plass, da bilen ble levert. Akkurat som de fleste andre ansatte.

Stemningen var høy da døra på lastebilen gikk ned, og man for første gang fikk se Aston Martin Valkyrie åpenbare seg.

Bilen blir kun produsert i 150 eksemplarer – og har et utseende som mildt sagt får pulsen til å øke.

Var ikke så lett

Aston Martin og Red Bull vant nylig VM i Formel 1 – og racing-erfaringen har de tatt med inn i Valkyrie.

Resultatet er nok til å få enhver superbiler til å skjelve.

Én ting er 0-100 km/t på 2,5 sekunder og en toppfart på 400 km/t. Men viktigere enn det, er måten denne bilen tar svingene på. Da den ble testet på Silverstone, den legendariske racerbanen i England, knuste den rundetidene til selveste McLaren Senna. Sistnevnte er også en av verdens raskeste biler, så det sier litt.

Men da Valkyrie skulle lastes ut, fikk man altså en uventet utfordring. Og den var det altså kun Charlotte som kunne løse. Hva som skjedde kan du se i videoen øverst i artikkelen.

