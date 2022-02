Så lagkameraten ligge bevisstløs: – Blir forbanna

Det var under kampen mellom Stjernen og Ringerike at hjemmelagets spiller, Philip Lyngsmo Hansen, i sluttminuttene ble liggende bevisstløs på isen.

– Jeg husker ikke situasjonen. Det siste jeg husker er at jeg ga fra meg pucken til han bak meg. Etter det husker jeg ikke mer. Det neste jeg husker er at jeg satt i boksen, så har jeg sett på video at jeg ble liggende, reiste meg og gikk tilbake, sa Hansen til TV 2 mandag.

Etter han kom seg opp, mistet han gradvis synet og ble kjørt på sykehuset. Synet er nå tilbake.

Det var Ringerikes stjernespiller David Åslin som taklet 23-åringen, på stillingen 6-1 til Stjernen og med fem minutter igjen å spille.

Hansen sine lagkamerater reagerte umiddelbart og det brøt ut slåsskamp på isen. Mikael Mikalsen og Åslin havnet i basketak.

– Når en lagkamerat ligger nede er det å stå opp for han det første jeg tenker på, sier Mikalsen.

Han har sett taklingen i ettertid, men vil ikke si annet om taklingen enn at han ikke synes den var pen.

– Ble engstelig

Ole Einar Engeland Andersen så ikke taklingen så godt søndag, men har fått sett den nok i ettertid. Han reagerer kraftig på situasjonen.

– Jeg har sett den hundre ganger nå i ettertid, og jeg blir forbanna. Det handler litt om tid og sted. Vi ledet 6-1 og det var igjen fem minutter. Jeg mener at det er jævlig unødvendig og feigt den måten Åslin gjør det på. Jeg er på en måte glad for at vi har spillere på isen som reagerer på den måten, sier han.

PÅ SYKEHUSET: Philip Lyngsmo Hansen tok dette bildet på sykehuset. Foto: Privat

– Hvordan var det å se lagkameraten din ligge bevisstløs på isen?

– Man blir jo redd. Philip er et jævla monster på isen og treningssenteret. Det krever litt å få han ned, og da han ble liggende begynte tankene å komme om hvor alvorlig det var. Jeg ble engstelig, svarer Engeland Andersen.

Lengre ned i saken kan du lese Åslin sin uttalelse.

ØNSKER ENDRING: Ole Einar Engeland Andersen håper regelverket for spillernes sikkerhet endres. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

Fikk straff

Mange har reagert på Åslin sin takling, og Stjernen valgte å rapportere den inn til Disiplinærutvalget (DISU) i Norges Ishockeyforbund. Sammen med Players Safety har de vurdert situasjonen og valgt å gi Åslin to kamper karantene.

– Taklingen fullføres i en situasjon der en spiller ikke skal forventet å bli taklet. Det forventes at denne type taklinger ikke utførers da de utfordrer spillernes sikkerhet. Åslin som taklende spiller må bære det fulle ansvaret i denne situasjonen. Taklinger som dette utsetter motspiller for stor skaderisiko og er uønsket i ishockey, står det i vurderingen.

Åslin har også tidligere fått negativt søkelys på seg etter taklinger mot motspillere denne sesongen. Storhamar-spiller Mikael Zettergren fikk hjernerystelse og mange reagerte da han kjørte tuppen av køllebladet opp mot skrittet og mellom beina på Jan Brejčák.

Engeland Andersen hadde ikke tidligere reagert nevneverdig på disse situasjonene, men etter taklingen på Hansen fikk han tilsendt video av taklingen på Brejčák.

– Jeg setter spørsmålstegn til hva som får noen til å gjøre noe sånt. Det er feigt. Hockey skal være tøft, men å takle noen sånn uforberedt bakfra er feigt. Noe må gjøres. Om klubber selv må melde inn dette til Players Safety, hva er da poenget? Spør han.

Har kontaktet Hansen

Åslin har fått tilsendt Engeland Andersen sin uttalelse om at taklingene var feige. Han harogså blitt spurt om hva han tenkte da han så Hansen ligge på iseen. Åslin fått mulighet til å uttale seg om de tre taklingene som er omtalt og svare på hva han mener om straffen han nå fikk.

– Det er kjedelig og selvfølgelig veldig trist at Philip har det sånn. Jeg har kontaktet han og sjekket hvordan han har det. Han vet hva min intensjon var og forstår at jeg ikke ønsket skade ham. Jeg håper han snart kommer tilbake. Jeg har ingen grunn til eller noe ønske om å kommentere andre hendelser. Ole Einar, som jeg synes er en veldig god hockeyspiller, vet at det går raskt der ute på isen og at det skjer ulykker. Jeg tar min straff og håper Philip snart er tilbake igjen på isen, skriver Åslin i en tekstmelding til TV 2.