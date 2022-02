For de aller fleste er det å kjøpe bil, ny eller brukt, en betydelig investering. Det gjelder derfor å treffe riktig slik at man får en bil som oppfyller kravene til et økonomisk, forutsigbart og ikke minst hyggelig bilhold.

Nå har tyske TÜV nettopp utført en stor kvalitetsundersøkelse på biler som er fra to til fire år gamle.

TÜV tilsvarer vårt Statens vegvesen. De står bak en av verdens største og mest grundige kvalitetsundersøkelser.

Nytt av året er at det denne gang er med fire elbiler i testen av de 128 bilene totalt. TÜV tok ikke de fire elbilene inn i de offisielle listene, da de har solgt i for få eksemplarer for å kvalifisere til et pålitelig gjennomsnitt i antall feil.

Tre greie – og én dårlig

Lille Smart ForTwo var den av elbilene som kom best fra det i denne omgang, med en feilprosent på 3,5.

– Nei, men vi syntes vi hadde et tilstrekkelig antall elbiler innom TÜVs testsentere til at vi skal kunne gjøre en foreløpig vurdering av deres tekniske sikkerhet. Det sier Joachim Bühler, administrerende direktør i TÜV, i en pressemelding.

De fire elbilene er: Renault Zoe, BMWi3, Smart ForTwo Eelctric og Tesla Model S.

Tre av disse elbilmodellene klarer seg rimelig bra i debut-testen, men det gjør ikke Tesla Model S. Snarere tvert i mot.

Den av elbilene som klarer seg best med ganske god margin er Smart. Der rapporteres det om 35 oppståtte feil per 1.000 biler. Noe som gir en feilprosent på 3,5.

Så følger BMW i3 og Renault Zoe med en feilprosent på henholdsvis 4,7 og 5,7 . Det gjør at disse bilene havner omtrent midt i feltet på denne statistikken.

For Teslas del gikk det derimot dårligere. Der er det innrapportert 107 per 1.000 bil – med andre ord en feilprosent på hele 10,7.

Lys og bremser er gjengangere

Hyppige feil på lys og brearmer var noe av det som sendte Tesla Model S nedover på TÜVs liste.

Det sender Model S rett nedover på listen. Blant de 128 testede bilene er det bare det rumenske billigbilmerket Dacia som får dårligere score, med sine to modeller Duster og Logan. Disse har en feilprosent på 11,4 og 11,6 prosent. Mens den aller beste bilen var Mercedes GLC som hadde en feilprosent på 1,5.

For Teslas del var det feil med nærlys og bærearmer som var gjengange.

Den vanligste grunnen til at biler generelt blir underkjent hos TÜV, er feiljusterte lys, samt feil på bremseskiver. For elbiler peker bremsene seg ut som en større feilkilde enn hos de fossile bilene.

– Bremseproblemer er typisk for elbiler. På grunn av regenerering av strøm når man slipper gassen, får man en slags automatisk brems, når gasspedalen slippes. Det i sin tur fører til at bilens bremsesystem brukes mindre. Rust på bremseskiver og bremseklosser som setter seg fast blir gjerne resultatet av for lite bruk. Det forklarer TÜV-sjef, Joachim Bühler til slutt.

