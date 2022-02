Kronprins Haakon i luftig svev

– Jeg følte på et visst press i dag. Jeg har respekt for høyder, sier Kronprins Haakon.

Det er i anledning et besøk på Dale Oen-senteret at stuntet skjedde. Den actionglade 48-åringen innrømmer at han kjente litt på nervene før han hoppet fra ni meter høyde. Vannet hold rundt to grader.

HOPPET: Se bildene av Kronprinsens luftige svev. Geir Johnny Huneide / TV 2

– Nå er pulsen på vei ned. Den var høyere i sted, sa han før han klatret opp taustigen og opp til bruen igjen.

Kronprinsparets Fond har støttet senteret siden 2020, men på grunn av pandemien er dette første gang Kronprinsen besøker Dale Oen-Senteret i Øygarden. Etter hoppet reflekterte Kronprinsen over opplevelsen, sammen med ungdommene.

BÅTTUR: Kronprinsen skal innom flere steder på sin vestlandstur. Her avbildet mens han tar sjøveien. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Her på Dale Oen Academy gir vi ikke karakterer. Vi bygger karakter, sier Robin Dale Oen, som sammen med kona Vibeke står bak Dale Oen Senteret. Senteret lar skoletrette unge oppleve mestring gjennom å utfordre seg selv, mentalt og fysisk, i naturen.

Neste stopp på rundturen er fritidsprogrammet Flyt på Ny-Krohnborg skole og aktivitetssenter i Bergen.

Flyt er et livsmestringsprogram som Kronprinsparets Fond tilbyr i samarbeid med 13 kommuner rundt i landet. Tema for samlingen er stressmestring, og Kronprins Haakon vil blant annet delta i gruppearbeid med tiendeklassingene.