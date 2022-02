De er enige om at dette er drømmejobben – likevel har en av dem sluttet

Det store presset på fastlegene gjør at mange pasienter går til private helseaktører for å få hjelp. Nå velger også flere fastleger å bytte beite for å slippe den krevende arbeidshverdagen.

På Lillestrøm legesenter går det i ett kjør fra tidlig om morgenen til langt ut på ettermiddagen.

Fastlege Hans-Christian Myklestul har ansvar for 1250 pasienter og jobber ofte 60 timer i uka. Likevel må pasientene vente opp mot fire uker for å få legetime dersom de har helseplager som ikke er akutt.

Det er det ikke alle som er villige til å gjøre.

LANGE DAGER: Klokken 08.20 har Myklestul den første av mange pasienter. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Samtidig som rekordmange nordmenn står uten fastlege, vokser det private helsemarkedet frem som aldri før.

– Akkurat nå er beregnet ventetid for å snakke med en lege ni minutter. Så kort tid tror jeg ingen fastlege kan tilby, sier Nina Wiggen, medisinsk ansvarlig i Kry.

Har du blitt rammet av fastlegekrisen og lange ventetider? Ta kontakt med med oss på silje.enghaug@tv2.no eller annamyklebust.hodne@tv2.no.

Det vanskelige valget

Det er under ett år siden Wiggen også jobbet 60 timer i uken som fastlege og slet med å finne nok tid til alle sine pasienter.

Til tross for lange og krevende arbeidsdager, var Wiggen sikker på at det var dette hun skulle gjøre resten av livet.

– Det er en fantastisk jobb som gir deg mulighet til å følge folk over tid. Jeg har alltid vært en stor forkjemper av fastlegeordningen. Det er jeg fortsatt, sier Wiggen.

Men etter åtte år som fastlege bestemte hun seg for at det ikke var noen annen utvei enn å slutte i jobben hun egentlig elsker.

SAVNER PASIENTENE: Wiggen savner pasientene sine og lurer ofte på hvordan det gåt med dem. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det var et utrolig tungt valg som gikk hardt inn på meg personlig. Jeg opplevde at tiden ikke strakk til for å gi pasientene mine den behandlingen de fortjente å få, sier Wiggen.

Nå har hun startet i den private helsetjenesten Kry, som tilbyr både digitale og fysiske legetimer. De er blant selskapene som har opplevd enorm vekst de siste årene.

– Jeg tror det er et symptom på at det er et enormt behov for helsetjenester, og at det offentlige ikke klarer å ta unna alle som trenger hjelp, sier Wiggen.

Enorm økning

På bare to år har seks av de største private helsetjenestene fått over 160 millioner mer i omsetning totalt, og kundene strømmer til.

TV 2 har vært i kontakt Aleris, Dr.Dropin, Kry, Eyr, Hjemmelegene og Legevisitt. De rapporterer alle om enorm vekst de siste årene, spesielt under pandemien.

VOKSER: De private helsetjenestene har hatt stor vekst de siste årene. Grafikk: May Husby

– Vi startet med en pasient i uken, nå har vi opptil 7000 pasienter månedlig, sier Maren Synnevåg, markeds- og kommunikasjonssjef i Eyr.

Og det er ikke bare antall kunder som har økt. De fleste selskapene har også ansatt flere titalls leger de siste årene.

– Da vi startet i 2017 var jeg den eneste legen, nå har vi rundt 70 leger som jobber hos oss, sier Daniel Sørli, lege og daglig leder i Dr. Dropin.

I tillegg er det nå rekordmange nordmenn som er dekket av en privat behandlingsforsikring. For 20 år siden var det nesten ingen som hadde denne forsikringen, mens ved utgangen av 2021 var 700.000 nordmenn forsikret.

– Livet har blitt lysere

Selv om Nina Wiggen synes det var vanskelig å slutte i jobben som fastlege, stortrives hun i den nye jobben.

VANLIG LEGEKONTOR: Kry har akkurat det samme utstyret som et vanlig legekontor. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Den største endringen er nok at jeg nå har muligheten til å drive legejobben min. Jeg har mulighet til å være lege og ikke ha så mange bekymringer utenfor det, sier Wiggen.

I tillegg har hun nesten halvert arbeidstiden hver uke.

– Det gir rom for at man har mer energi på fritiden, mer tid med familien. Livet blir rett og slett litt lysere, sier Wiggen.

Samtidig tenker hun mye på pasientene sine og de fastlegene som fortsatt står i en krevende situasjon.

– Jeg kan ikke la det være mitt ansvar å redde fastlegeordningen, det må være politikernes ansvar. Men jeg tror det er mange måter det private kan hjelpe det offentlige, sier Wiggen.

– På randen av kollaps

Fastlege Hans-Christian Myklestul merker tydelig at det er stor fastlegemangel.

– Dagene er lengre og travlere enn noen gang før, sier Myklestul som har jobbet som fastlege siden 2006.

OVERTID: Etter å ha spist middag med familien og lagt barna må Myklestul logge seg på hjemmekontoret og jobbe videre. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Også han har fått tilbud fra flere private helseaktører. Selv om Myklestul selv synes det er uaktuelt å slutte som fastlege, forstår han at andre velger å gjøre det,

– Det er en fantastisk jobb og jeg ville aldri byttet den ut, men det er utfordrende å måtte jobbe 60 timer i uka, mange uker i strekk. Det er en belastning for meg som privatperson og for hele min familie, sier Myklestul.

Mens Wiggen vet at hun er ferdig klokken 16 nesten hver dag, må Myklestul ofte jobbe mange timer overtid på kvelden.

ELSKER JOBBEN; Selv om det er tøffe dager kunne Myklestul aldri sluttet i jobben selv. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han mener at det nå haster å innføre tiltak som letter på arbeidsmengden og gjør det lettere for fastlegene å stå i jobben.

– Det har vært snakk om en krise i flere år, men nå er vi på randen av kollaps. Nå ser vi at stadig flere slutter og antallet som står uten fastlege øker. Jeg er redd for at dette er starten på en bølge som bare vil bli verre, sier Myklestul.

– Ikke noe vi ønsker

Helse- og omsorgsdepartementet synes det er bekymringsverdig at flere fastleger velger å slutte i jobben og heller gå over til det private markedet.

– Det er ikke en utvikling vi ønsker. Vi ønsker å styrke den offentlige helsetjenesten, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt.

SNUOPERASJON: Statssekretæren sier at de vil snu utviklingen, men understreker at dette kan ta tid. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

De har bevilget 100 millioner ekstra til fastlegeordningen og sier at det vil bli enda mer på neste års statsbudsjett.

– Så budskapet ditt er egentlig bare at de skal holde ut frem til 2023?

– Denne fastlegekrisen har jo utviklet seg over kanskje 10 år, så det er klart at det er ikke gjort i en håndvending. Her må vi tenke både på hva som kan gjøres på kort sikt for å avlaste legene og stabilisere ordningen og hvordan det kan styrkes på lengre sikt, sier Bjørkholt.