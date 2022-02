Satser på utbygging av havvind – uten hybridkabel

Saken oppdateres!

På en pressekonferanse klokken 13.15 onsdag presenterte statsminister Jonas Gar Støre (Ap) regjeringens havvindplaner.

– Vinden som kommer på og fra havet skal vi gjøre noe med. Regjeringen har store planer for utvikling av havvind, sier Støre.

Regjeringen setter nå i gang et havvindprosjekt. Det vil være uten de omdiskuterte hybridkablene – kabler som både kan eksportere kraft til utlandet og til det norske fastlandet.

Kraften skal kun sendes til Norge.

– Det handler om å sikre tilgang på ren og rimelig kraft. Vi trenger mer fornybar kraft. Vi vil at rimelig kraft også i fremtiden skal være et fortrinn for norske familier og norsk industri, sier Støre.

Skal utrede videre

– Er dette et endelig nei til hybridkabler, eller bare en utsettelse?

– Dette prosjektet handler om en kabel fra de store havvindmøllene til det norske fastlandet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Men spørsmålet om hybridkabler er ikke lagt helt bort.

– Så settes det i gang en utredning på et fremtidig nordsjø-nett som er litt lenger frem i tid, for det er mye større havområder. Vi skal se hvilke muligheter som ligger der, sier Vedum.

«PRESTISJESATSING»: Regjeringskameratene lovet en satsing på utbygging av havvind, da de la frem Hurdalsplattformen i fjor høst. Foto: Torstein Bøe / NTB

Satser i Nordsjøen

Det er foreløpig to havområder som er aktuelle for utbygging med vindturbiner.

– Vi går nå i gang med første fase av to, for å utvikle det som heter Sørlig Nordsjø 2. Vi skal ilandføre den kraften til Norge, for økende kraftetterspørsel til industrien og husholdninger. Dette vil regjeringen bidra til å muliggjøre, sier statsministeren.

– Det vil kunne gi nok strøm til et sted mellom 450.000 og 500.000 husholdninger, sier Støre.

I den neste fasen kommer spørsmålet om hybridkabler opp. Ifølge Statnett, vil dette bli mer samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom det knyttes til utlandet med en hybridkabel.

I tillegg vil regjeringen bygge ut Utsira Nord, som ligger utenfor Haugesund.

– Der er utfordringen og muligheten flytende havvind. Det er et teknologisk mer umodent prosjekt, som trenger både støtte og engasjement fra industrien og norske fagfolk, og som kan gi kraft som kommer til land, sier Støre.

– Mageplask

Det største opposisjonspartiet på Stortinget, Høyre, er langt fra begeistret.

«PINLIG»: Nikolai Astrup mener sittende regjering har halvert havvindsatsingen til Solberg-regjeringen. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Dette er dessverre et industripolitisk mageplask. Intern uenighet i regjeringen gjør at havvingsatsingen skaleres ned og skyves ut i tid, som er akkurat det vi har fryktet de siste månedene, sier Høyres klimapolitiske talsperson, Nikolai Astrup.

Høyre mener usikkerhet rundt når eventuelle hybridkabler blir en realitet, vil skape utfordringer.

– Ambisjonene for Sørlige Nordsjø II halveres, arealene lyses først ut til høsten. Uten tilstrekkelig volum på satsingen blir det heller ikke grunnlag for et industrielt hjemmemarked, og vi ender med å tape for land med langt dårligere forutsetninger enn Norge, sier han.

Advarer mot milliardregning

Selv om Fremskrittspartiet (Frp) sier de er positive til forskning og utvikling i energisektoren, frykter de at havvindsatsingen vil innebære en milliardregning for norske skattebetalere.

– Det ligner mer på et massivt subsidiesluk gjennom ulønnsom utbygging av flytende havvind der norske skattebetalere sitter igjen med milliardregning og betydelig risiko, sier energipolitisk talsperson i Frp, Frank Sve.

Heller ikke regjeringens foretrukne samarbeidspartner SV, lar seg imponere.

– Dette var skuffende. Regjeringen har varslet en gigantisk havvindsatsing, som skulle gi selskapene beskjed om hvordan sikre lønnsom utbygging av havvind. Istedenfor kommer regjeringen med en utredning, en høring og finansiering i det blå, sier SVs nestleder og næringspolitiske talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes.