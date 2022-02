Ansatte er utslitte og sykefraværet er kritisk høyt: – Det går ikke lenger

Koronapandemien er i ferd med å ta et skikkelig kvelertak på barnehager og skolefritidsordninger (SFO).

Rishaven Menighetsbarnehage i Oslo er en av de som nå sliter med kritisk høyt sykefravær.

– De to siste ukene har vi hatt et sykefravær opp mot 75 prosent enkelte dager. For uke fire var det totale sykefravær på 55 prosent. Uken etter var det steget til 59. Denne uken har startet med 40 prosent og jeg forventer en 100 prosent sykemelding ut uken fra en av pedagogene mine som venter på legetime, sier Hanne Mari Halvorsen, styrer i Rishaven Menighetsbarnehage.

KRITISK: – Ansatte er utslitt og vi står i en kritisk situasjon, sier Hanne Mari Halvorsen, styrer ved Rishaven Menighetsbarnehage. Foto: Torstein Wold / TV 2

Det er 30 barn i barnehagen fordelt på to avdelinger. De er nå slått sammen på grunn av personellmangel.

– Vi står nå i en kritisk situasjon med høyt sykefravær og utslitte ansatte. Det er så ekstremt og jeg føler at jeg har mistet kontrollen, sier Halvorsen.

Halvorsen har nylig hatt korona og ble veldig syk. Hun har knapt vært tilgjengelig for de ansatte som står i det, og det tar på.

Går ikke rundt

– Under hele pandemien har det vært snakk om de sårbare barna og at de skal ivaretas, men det er ingen som verken har tenkt eller hørt på oss under pandemien. Vi får ikke dette til å gå rundt, forteller hun.

I oktober 2020 ansatte barnehagen en ekstra person for å være mindre sårbare ved sykdom, akkurat slik som Utdanningsdirektoratet anbefalte.

– Denne midlertidige stillingen ble videreført også dette barnehageåret, og det har resultert i at barnehagen gikk med rundt 350.000 i underskudd i 2021, forteller hun.

FÆRRE PÅ JOBB: Oppheving av koronakrav har ført til høyt sykefravær hos barnehager landet rundt. Foto: Torstein Wold / TV 2

Til tross for ekstra ansatte og innleid arbeidskraft fra vikarbyråer, har barnehagen gjentatte ganger redusert åpningstidene på grunn av at man ikke har hatt nok ansatte på jobb til å kunne ta vare på barnas sikkerhet.

– Vi har slagside

– I nesten to år klarte vi å holde barnehagen åpen hver dag, men mandag 31. januar i år måtte vi stenge for alle bortsett fra barn av foreldre med samfunnskritiske yrker. Da var kun to av åtte ansatte var på jobb. Flere ansatte var i isolasjon, eller så syke at de ikke kunne møte på jobb, forteller Halvorsen.

Ved Skivik barnehage i Bodø er situasjonen den samme.

– Vi har litt slagside, kan du trygt si. Vi er på vei til å nå et tretthetsbrudd. Det er en krevende situasjon, og jeg er bekymret for konsekvensen når pandemien er over, sier Marita Pettersen, styrer i Skivik barnehage i Bodø kommune.

STENGER AVDELINGER: Ved Skivik barnehagen er nå to av fem avdelinger stengt på grunn av høyt sykefravær. Foto: Skivik Barnehage, Bodø kommune

Barnehagen har i dag to stengte avdelinger av fem, og slik vil det bli ut resten av uken.

Barnehagen har 80 barn og 18 ansatte i grunnbemanning. En tredjedel er nå ute med koronasykdom.

– Vi står på, men det koster. Det tærer på de menneskelige ressursene. Det er myndighetene som har åpnet samfunnet, og det var nok på tide, men dette har medført et økt sykefravær, forteller hun.

– Isolasjonstiden er en spøk

– Vikarer er det vanskelig å få tak i. Vi opplever situasjonen som tiltakende dramatisk, og det er bare et tidsspørsmål før det blir enda verre, sier Pettersen.

Onsdag kom det nye tilfeller av korona i barnehagene, både blant ungene og personalet, og fortsetter dette vil det bli fraværskrise hos mange barnehager i tiden fremover.

KRITISK: –Sykefraværet er dramatisk og vi frykter at det blir verre, sier Marit Pettersen, styrer ved Skivik barnehage. Foto: Privat

– Ettervirkningene av korona kommer til å spille en stor rolle. Vi må være på tå hev, både når det gjelder den fysiske og psykiske krevende jobben vi har. Du må være i god form for å stå i dette, og da blir det vanskelig når kroppen ikke henger med, sier hun.

– Isolasjonstiden på fire dager er bare en spøk, og den har ingen betydning. Det tar lengre tid å bli frisk, sier Pettersen.

I forskriftene og regelverket for barnehage- og skoletilbudet under pandemien står det:

«Barnehageloven gir ikke barnehageeier adgang til å stenge eller begrense barnehagetilbudet på grunn av utfordringer med å oppfylle krav i loven.»

«Dersom barnehagen for eksempel ikke har nok bemanning til å oppfylle bemanningsnormen etter barnehageloven § 26 første ledd, må de enten sette inn vikarer eller øke bemanningen for å oppfylle normen…»

– Det er ikke bare å skaffe vikarer. Små barn er sårbare og de er vant med rutiner, og da er det ikke bare å la fremmede skifte bleier. Det går bare ikke, sier Hanne Mari Halvorsen engasjert.

Utslitte ansatte

Hun har også gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte for å se om arbeidsmiljøet er årsaken til det høye sykefraværet, men svarene er entydige.

– De ansatte er utslitte. Noen sliter med ettervirkninger av covid og de fleste har i flere måneder strukket seg til sitt ytterste for å holde barnehagen åpen, men nå har de ikke mer å gi forteller hun.

BRISTEPUNKT: Med mange barnehageansatte syke, står barnehagene ovenfor et bristepunkt, sier Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør hos Private Barnehagers Landsforbund. Foto: Torstein Wold / TV 2

Halvorsen har prøvd flere tiltak for å bedre arbeidssituasjonen på avdelingene.

– En god lunsj påspandert av jobben, eller en time eller to med hjelp fra meg, er til lite nytte når man er underbemannet i flere uker, forteller hun.

– Slik jeg ser situasjonen, er jeg redd det blir langtidssykefravær på både ansatte og meg selv om kort tid hvis dagens situasjon fortsetter. Det er ingen som lytter til oss, til tross for at jeg har hatt dialog med både Bedriftshelsetjenesten, eierne og barnehagemyndigheten i bydelen, sier Hanne Mari Halvorsen, styrer i Rishaven Menighetsbarnehage.

– Dette vi er urolige for

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til TV 2 onsdag at de følger nøye med på utviklingen knyttet til sykefraværet. Han innrømmer at det er en bekymring han har.

FØLGER MED: Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Beate Oma Dahle

– Det er dette vi er urolige for. Det ser ut til at sykehussituasjonen er ganske godt under kontroll. Intensivinnleggelsene øker ikke, de har gått litt ned, men det er klart at et høyt sykefravær når mange blir smittet, er noe jeg hele tiden har sagt at vi må følge nøye med på.

Videre sier Støre at arbeidsplassene også selv må følge situasjonen tett.

– Hver arbeidsgiver må følge med på det, og planlegge hvordan folk kan være på jobb og gjøre de kritiske oppgavene. Nå er vi trolig på eller rett før smittetoppen, og da er sykefraværet noe av det vi følger nøye med på.

– Skal være mulig å håndtere

I en risikovurdering onsdag opplyste Folkehelseinstituttet at det ikke lenger er noen grunn til å forlenge pandemien med strenge tiltak.

– Vi har snakket med skoler og barnehager som opplever høyt sykefravær, på hvilken måte er det tatt med i vurderingen?

IKKE MER TILTAK: Camilla Stoltenberg og FHI mener det ikke lenger er grunn til å forlenge pandemien med strenge tiltak.. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det er lagt til grunn i vurderingene at vi må regne med det, men det er likevel slik at man nå har fjernet mange av de tiltakene som kom som en belastning, for eksempel karantene, smittesporing og andre oppgaver som barnehagene, skolene og kommunene har hatt, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, onsdag.

Hun mener at det skal være mulig å håndtere det økte sykefraværet.

– Men det er klart at det er en belastning, sier Stoltenberg.

FHI opplyser i rapporten at epidemien må overvåkes videre, og at helsetjenestene og andre virksomheter må ha beredskap for forverring og stort fravær.