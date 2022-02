For uigurene var han pedagog. I det kinesiske fengselet ble han ydmyket på det groveste

Alt Abduweli Ayup ønsket, var å åpne en uigurisk barnehage i hjembyen Kashgar i Xinjiang-provinsen. Den yngste datteren hadde glemt morsmålet i årene familien bodde i USA. Og for Ayup, som er utdannet lingvist, var det derfor på tide å ta grep.

Morsmålsbarnehagen ble raskt populær. Ayup åpnet én til, i provinshovedstaden Urumqui. Også den ble populær. De kunne poste videoer som fikk flere hundre tusen «likes».

Uforvarende hadde Ayup startet en sosial bevegelse.

– Jeg visste ikke at det var noe folk trengte, jeg startet det bare for datteren min, forteller Ayup til TV 2.

FORFATTER: Abduweli Ayup brenner for det uiguriske språket, og har også skrevet barnebøker. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Det ble en bevegelse for å bevare uigurisk språk og kultur, fortsetter han.

Men så ble Ayup bedt om å stenge ned barnehagen. En gang. To ganger. Tre ganger. Han ble tatt med til politihuset, men slapp alltid ut etter noen timer.

Opphold i kinesisk skrekkfengsel

19. august 2013 sa det stopp. Tungt bevæpnet politi kom på døra, og Ayup ble arrestert.

– Jeg hadde aldri tidligere sett noen bli arrestert på den måten før. De hadde våpen. Det var veldig skremmende, sier Ayup.

Det var starten på et 15 måneder langt mareritt.

I boken «The prisons made in China» forteller Ayup om velkomsten han fikk i fengselet:

«Jeg kjente at ydmykelsen jeg hadde svelget i meg, presset seg opp og satte seg i halsen, så jeg ikke fikk puste.»

«Jeg kunne tålt all julingen og de utallige føttene som trampet på meg, hvis de bare ikke hadde krenket og ydmyket meg.»



Ayup ble anklaget for separatisme, forsøk på å velte myndighetene og spionasje for en fremmed makt.

– De slo meg hver dag i seks måneder. Hvorfor? Fordi de ønsket tilståelsen min. Hensikten med torturen var å få meg til å tilstå, sier Ayup.

Da han ikke «tilsto», ble han anklaget for å ha blitt trent av CIA.

– Jeg sa: «Jeg har ingenting å tilstå, alt jeg har gjort er lovlig! Uigurene trenger det», forteller han.

I boken utdyper Ayup:

«Den ondskapsfulle mannen med tykk nese beordret meg til å kle meg helt naken, og da jeg jeg var det, bøyde han meg så jeg stod som et esel og klasket meg på baken. Raseriet over at jeg ikke kunne slå tilbake, fikk meg til å bite meg i leppene så jeg begynte å blø.»

«For uigurene var jeg lærer, pedagog og en intellektuell som bare ønsket å verne om og bevare uigurenes språk og kultur, men for dem var jeg en tikkende bombe som kunne eksplodere når som helst.»

Flyktet fra Kina

Etter måneder med tortur, fornedring, seksuelle overgrep og forferdelige hygieniske forhold, orket han ikke mer.

– Fengslene er overfylte. Toalettet er et hull i bakken, og sengen er sementgulvet. Vi måtte stå to timer hver natt, og jeg slet med å sove på grunn av en hudsykdom som gjorde at det klødde over hele kroppen, sier Ayup.

Han godtok en dom for ulovlig pengeinnsamling og slapp ut etter 15 måneder.

Vel ute skjønte han raskt at han ikke var trygg selv om han var utenfor murene. Han tok med seg kona og deres to døtre og rømte fra Kina i 2015. Først til Tyrkia, deretter Frankrike og Paris.

KOM TIL BERGEN: Gjennom organisasjonen ICORN (International cities of refuge network) kan forfulgte forfattere komme til en friby, der de kan skrive og oppholde seg fritt. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

I 2019 kom han til Bergen som såkalt fribyforfatter, og han har i dag kontor på hovedbiblioteket i byen.

– Her er det ytringsfrihet. Jeg er stolt over å bli bergenser fordi dette er en menneskerettighetsby, sier Ayup.

– Tragedie i det 21. århundret

Mens verdens øyne nå er rettet mot Kina i forbindelse med vinter-OL, skjer det omfattende menneskerettighetsbrudd i landet. Ikke minst i Xinjiang-provinsen, eller Øst-Turkestan, som uigurene kaller det.

Xinjiang-provinsen ligger nordvest i Kina, og er en autonom provins. Det offisielle navnet er Xinjiang Uygur autonome region.

Menneskerettsorganisasjoner anslår at mellom én og to millioner mennesker, hovedsaklig fra den muslimske minoritetsgruppen uigurene, er internert i leire. Der blir de utsatt for tvangsarbeid, tvungen sterilisering, tortur og indoktrinering.

USA og flere andre land karakteriserer det som skjer i regionen som folkemord, og den amerikanske utenriksministeren Anthony Blinken har sagt at Kina begår «folkemord og forbrytelser mot menneskeheten» i Xinjiang.

Kinesiske myndigheter innrømmer at leirene finnes, men kaller dem «omskoleringsleire» og sier de er nødvendige for å motvirke separatisme og islamsk terror i regionen.

"OMSKOLERING": Vakttårnet ved en "omskoleringsleir" i Dabancheng, Xinjiang. Bildet er tatt 4. september 2018. Foto: Thomas Peter / Reuters

– Dette er en tragedie som skjer i det 21. århundret. Det er et folkemord i den moderne verden. Det er en hemmelighet i informasjonssamfunnet, sier Ayup.

At OL nå arrangeres i Kina, mener Ayup er skammelig. Han skulle gjerne sett på når de norske utøverne kjemper om medaljer, men har bestemt seg for å boikotte lekene.

– Hvordan kan jeg se på det når millioner av mennesker ikke engang kan se sola? Jeg har selv gått 428 dager uten å se sola, sier han.

– Nå opplever millioner av mennesker det samme som meg. Den samme torturen, de samme seksuelle overgrepene. Hvordan kan jeg da se på?

Familien fengslet

Fra sin tilværelse i eksil har Ayup fortsatt sin aktivisme og kamp for å tale uigurenes sak.

Det har fått konsekvenser for familien som fortsatt bor i Xinjiang.

I juli 2017 ble broren, som hadde en lederrolle i det kommunistiske partiet i Xinjiang, arrestert. To måneder senere ble søsteren pågrepet. De ble dømt til henholdsvis 14 og 12 år i fengsel.

Ayup mener de ble arrestert på grunn av hans aktivisme.

– Ja, det er ganske klart. Jeg mottok et dokument, og det står ganske tydelig at det handlet om å begrense min innflytelse, sier han.

Ayups stemme brister når han skal fortelle om øyeblikket da han forsto at også søsteren kom til å bli arrestert. Hun var den siste i familien som turte å holde kontakten med ham. Alle de andre hadde da slettet ham fra den kinesiske meldingsappen WeChat.

– Hun skrev: «Jeg beklager, politiet banker på døra. Jeg beklager, men jeg er nødt til å slette deg.» Det er det siste jeg hørte fra henne.

Niesen døde i interneringsleir

På det lille kontoret i Bergen hovedbibliotek står bøkene Ayup har skrevet på uigurisk utstilt. Men hedersplassen er det niesen Mihriay som har.

– Hun er den første levende sjelen jeg har holdt i armene mine. Jeg var 16 år. Hun var som en datter for meg, sier Ayup med tårer i øynene.

– Det første ordet hun sa, var mitt navn.

Mihriay ble arrestert i februar 2020 og døde i desember samme år mens hun satt i en av de beryktede interneringsleirene.

Ayup føler seg ansvarlig for niesens død.

– Jeg ville aldri dette... Jeg kan ofre meg selv, men jeg ville aldri sette andre i fare. Hun døde på grunn av meg.

– Hun var 29 år, en glitrende student. Hva skjedde med henne?

Tanken på at broren som sitter i interneringsleir, trolig ikke vet at datteren hans er død, hjemsøker forfatteren.

– Han ble dømt i 2017, og satt inne. Han vet ikke engang hva som har skjedd med henne.