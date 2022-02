Slik er forholdet mellom Adam og Øyunn i dag

Det gikk en kule varmt da den femte førstekjempen skulle velges i «Farmen kjendis» denne uken.

Årsaken til at det oppsto konflikt rundt storbonde Øyunn Kroghs (25) valg, var en avtale deltakerne gjorde tidlig i oppholdet. Uansett hvem som kom fra Torpet kjendis – kvinne eller mann – så skulle denne personen rett ut i tvekamp.

Da influenser Marna haugen (40) kom inn fra Torpet kjendis, valgte Krogh å trosse valget for å unngå fjerde kvinne-tvekamp på rad. Det ble svært dårlig mottatt blant gutta, som igjen lot det gå utover Krogh.

Øyunn om baksnakking: – Sophie kom gråtende

– Helt reellt

En av dem som følte seg mest sviktet, var en Krogh hadde fått en veldig nær relasjon til inne på gården, nemlig musiker Adam Ezzari (23). For ved å velge en Heine Totland (51) som førstekjempe, sto Ezzari plutselig i fare for å bli andrekjempe, og dermed også for å ryke ut rett før finaleuka.

I onsdagens episode går Ezzari så langt som å si at vennskapet deres er over. Se klippet øverst i saken.

23-åringen sier det er vanskelig å forklare hvor ekte alt føles inne på gården.

– Ja, det er bare et TV-program, men på det tidspunktet hadde vi vært der i over en måned, og da føles alt helt reellt. Den uka jeg kunne følt meg litt trygg, særlig fordi vennen min var storbonde, så skjer dette ... Det var vondt der og da, forklarer Ezzari da TV 2 tar kontakt.

Dorthe raser: – Jeg blir så jævlig forbanna!

– Det føltes som at vennskapet var over. Om ikke over, så føltes det i alle fall som at det var satt på spill, legger han til.

Rar stemning

Da Bøensætre gård omsider var et tilbakelagt stadium, og den virkelige verden ventet dem, innrømmer Ezzari at det var litt rar stemning da de møttes første gang.

– Det var litt rart å se henne igjen, men da vi kom ut av bobla, så hadde jo det verste gått over. Men jeg skal innrømme at jeg kjente jeg var litt irritert fortsatt, sier Ezzari og humrer.

GODE VENNER: Adam Ezzari og Øyunn Krogh ble raskt gode venner inne på Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen / TV 2

Ifølge Krogh er han litt bitter ennå.

– Han er fremdeles deppa over valget. Han hadde bestemt seg for at vi ikke skulle være venner, men det er jo bare et teit reality-program. Virkelig, sier hun og humrer da TV 2 tar kontakt.

Har skværet opp

Videre sier hun at de har klart å se forbi episoden og fortsette vennskapet på utsiden likevel.

– Det har vært god stemning helt siden vi kom ut. Vi så premieren sammen, med kona til Adam, kjæresten min, og noen venner, sier hun.

– I dag har vi et godt forhold. Det er ikke preget av det som skjedde, og vi sitter igjen med mange gode minner fra oppholdet sammen, stemmer Ezzari i.

Krogh legger til at de egentlig var enige om hva som var det riktige valget – at det burde være en guttekamp. Det som skjærte seg, var at Ezzari dermed ble utsatt ved andrekjempevalget.

SKAPTE TRØBBEL: Da det viste seg at det var Marna Haugen som kom roende fra Torpet kjendis, skapte det trøbbel for avtalen Farmen kjendis-forpakterne hadde inngått. Foto: Alex Iversen / TV 2

Massivt engasjement

25-åringen sier at hun prøvde å unngå å ta til seg det kameraten sa i etterkant av valget fordi hun skjønte at han var opprørt. Det var lettere sagt enn gjort.

– Jeg ble skikkelig lei meg, for jeg visste at han hadde det helt jævlig, men jeg visste også at det kom til å ordne seg, sier Krogh.

I etterkant av at episoden ble vist på TV, har hun fått massiv støtte fra seerne for at hun klarte å stå i avgjørelsen og det som fulgte med.

Seerne har også tatt kontakt med Ezzari, men her har pipa en litt annen låt.

– Jeg er overrasket over hvor sterk trang voksne mennesker har til å bli irritert over noe som skjer i et TV-program, begynner Ezzari og ler litt før han fortsetter:

– Jeg får meldinger hvor folk ber meg om å tilgi henne, men dette skjedde jo for over et halvt år siden, og vi har skværet opp for lengst, forsikrer han.

Se Farmen kjendis tirsdager, onsdager og søndager på TV 2 og TV 2 Play.