Får støtte fra kjendisene: – De ønsker ikke PowerPoint og kondomer

Da Anna Sofie Lier (24) begynte med seksualundervisning for elever i 9. og 10. klasse, ble hun sjokkert over hvor lite de visste og hvor teoretisk undervisningen er.

– Jeg synes det var lite innholdsrikt, teoretisk og kleint, og det viser lite om hvordan ting egentlig fungerer, forteller hun.

Etter en prat med noen venninner, fikk hun en idé til hvordan hun kunne gjøre undervisningen mer virkelighetsnær for elevene.

– Overveldende respons

Lier formulerte en melding, og mandag sendte hun den til så mange kjendiser og influensere som hun kunne komme på, i håp om at noen hadde råd eller tips hun kunne ta med tilbake.

Da responsen kom, fikk hun seg en overraskelse.

– Jeg hadde egentlig bare forventet at en og annen skulle svare og ønske meg lykke til, men det har vært helt overveldende respons. Jeg har fått så mange og lange meldinger fra kjente personer som sier at bedre seksualundervisning også var et savn for dem da de gikk på ungdomsskolen, forteller helsesykepleieren.

MÅ BEDRES: Helsesykepleier Anna Sofie Lier (24) slår et slag for seksualundervisningen - som hun mener det er på høy tid at utvides og utbedres. Foto: Privat

– Det er jo ikke noe nytt at seksualundervisningen har vært halvveis, men at folk brenner så mye for det og gidder å svare meg, det sier så mye om hvor mye dette betyr.

Porno-undervisning

Blant kjendisene hun fikk tilbakemeldinger fra er artist Tomine Harket (28), som er enig i at seksualundervisningen som tilbys i dag ikke er god nok. Hun mener flere aspekter ved opplæringen kunne vært langt bedre.

– Man er så sårbar i den alderen og ender med å havne i uønskede situasjoner fordi man ikke forstår så mye, fordi den eneste undervisningen man har er porno, sier Harket til TV 2.

SAVNER MER INFORMASJON: Tomine Harket mener seksualundervisningen må bli bredere, og blant annet normalisere sex mellom fler enn bare mann og kvinne. Foto: Maria Elise Rypdal / God Kveld Norge

Det er særlig mangelen på informasjon om sex mellom likekjønnede hun mener burde vært langt bedre.

– Jeg skulle ønske de normaliserte det. Vi er tross alt i 2022, og sex er ikke bare penetrering. Sex er fantastisk, og vi burde lære opp de unge til å respektere det, sier hun.

Harket tror en økt forståelse og respekt for sex og seksualitet vil bidra til at flere unge venter med sex til de er klare for det. Selv er hun takknemlig for å ha hatt trygge rammer hjemme, og mener skolen burde vært en slik arena for de som ikke har de samme samtalene hjemme.

– Jeg var vel 17 år da jeg hadde sex for første gang, med en person jeg var sammen med i to år. Det er jo helt sykt fint egentlig, og det tror jeg er fordi jeg snakket åpent om sex hjemme med mamma, forteller Harket.

Bør begynne allerede på barneskolen

Helsesykepleieren deler samme oppfatning som Harket, og tror en stor del av problemet er at mange kvier seg for å ta opp temaer som oppleves pinlige og vanskelige.

– Jeg tror hovedproblemet er at vi ikke tør å snakke om hvordan naturlig sex er, og hvordan sex er fra start til slutt. Mange er nok også redde for å snakke om vold og overgrep, fordi de er redde for reaksjoner og svar fra elevene, sier Lier.

Hun tror også at mer kunnskap gjør ungdommene bedre rustet til å ta gode valg for sitt eget seksualliv.

– Jeg synes undervisningen er veldig teoretisk og tatt ut fra en bok. Men det de egentlig lurer på er hva som er «grooming», kinky sex og hvor lenge et samleie varer. Hva som er den rare lukta, eller hvorfor de tenker på sex hele tiden, forteller Lier.

BLE OVERRASKET: Lier ble overrasket over de gode tilbakemeldingene hun fikk - først fra kjendisene, så fra elevene. Foto: Privat

Hun synes det er synd at seksualundervisningen ikke er mer omfattende, og mener den burde begynt allerede fra førsteklasse på barneskolen og vart ut videregående.

– Bare det å bli kjent med kropp og følelser, vold og overgrep. Det burde vært et tema allerede fra starten av barneskolen, å bli kjent med kroppen og gode og vonde følelser, sier helsesykepleieren.

Til tross for alle tankene hun allerede hadde, ble hun oppmerksom på enda flere ting som burde fått økt fokus i samtale med de hun kontaktet.

– Ikke skam deg

Sommerhytta-vinner Levi Try (25) sier han husker følelsen fra han selv gikk på ungdomsskolen og merket at ting i kroppen forandret seg.

– Det kunne føre til at jeg skammet meg, ble flau og syntes jeg var rar. Hadde jeg bare visst at det gjaldt alle. Selv om det ikke er de samme tingene for alle, så endrer ting seg for alle, sier Try.

Han mener særlig en ting er viktig å huske på for unge som merker at nye ting skjer med kroppen og tankene.

– Uansett hva det er, så er du ikke alene om det.

IKKE ALENE: Levi Try ber unge huske på at de ikke er alene om alt som skjer i kroppen. Han ble et kjent fjes da han vant Sommerhytta sammen med kjæresten Øyunn Krogh. Foto: Helene Kjærgaard / TV 2

Han nevner blant annet den første orgasmen, første gang man onanerer, når man oppdager svettelukt og kroppshår, stemmeskifte og humørsvingninger, som temaer han savnet informasjon om da han selv gikk på ungdomsskolen.

Try håper det kan bli økt fokus på alt som skjer med kroppen, og at det bidrar til at ungdomsskoleelevene i større grad føler seg normale, og i mindre grad skammer seg.

– Alt dette er kjempevanskelig og helt naturlig, så ikke skam deg for det, oppfordrer han.

– Alt er relativt

Mathilde Storm (22) sendte også innspill til helsesykepleieren. Hun peker på viktigheten av å lære barn og ungdom at alt er relativt – også innen sex.

– Sex er relativt, underlivet er relativt, seksualitet er relativt, pupper er relativt, og hårvekst er relativt. Alle liker og foretrekker forskjellig, sier Storm.

Hun minnes seksualundervisningen hun selv fikk som mer pinlig enn informativ, i likhet med opplevelsen Lier hadde av det opprinnelige undervisningsopplegget.

SOM EN HOBBY: Rådebank-skuespiller Mathilde Storm poengterer at seksuelle preferanser er som en hobby - noen liker fotball, mens andre liker dans. Foto: Emily Jatta

– Jeg husker selv at timene med seksualundervisning ikke var noe særlig givende, siden læreren visste like lite om hvordan de skulle lære bort, som vi ville lære et kleint tema, forteller Rådebank-skuespilleren.

Hun sammenlikner seksualitet med øvrige preferanser i livet, og minner om at alt det alltid finnes andre som føler det samme som en selv.

– Det er som å velge en hobby på en måte. Noen liker dans, og andre liker fotball. Du vil alltid finne noen som tiltrekkes av det samme, sier hun.

PowerPoint og kondomer

Tirsdag hadde Lier første runde med seksualundervisning etter å ha fått tilbakemeldingene, og sier hun ikke er i tvil om at det var riktig å gjøre undervisningen mer åpen og utforskende.

– Jeg så lyset i øynene på elevene. De synes det var fint å snakke om ting som de kanskje synes er ekkelt, men som de lurer på. De sa at det er sånn de ønsker det skal være, og ikke en naturfagslærer med PowerPoint og kondomer, forteller helsesykepleieren.

Hun syns det var spesielt fint med åpne, ærlige tilbakemeldinger fra kjendisene, som hun tror kan bidra til mer åpenhet og mot til å snakke om alt det som oppleves forvirrende, rart eller ekkelt med sex.

– Bare det å vise at kjente personer og vellykkede mennesker sitter med akkurat de samme følelsene og tankene som de har, tror jeg er viktig. Man trenger ikke være en superhelt bare fordi man er på TV, sier hun.

– Viktig for helse og livskvalitet

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Hedda Huse, forteller at skolene fikk nye læreplaner høsten 2020. Planene stadfester at temaene seksualitet, kropp og grensesetting skal vektlegges i større grad enn før.

– Seksualundervisning inngår i flere fag, som del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Eksempler på fag er naturfag, samfunnsfag og KRLE, og samfunnskunnskap i videregående opplæring, forteller Huse.

Elevene skal dermed lære om kropp og seksualitet både på barne- og ungdomstrinnet, men også på videregående skole.

VIKTIG FOR LIVSKVALITET: Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Hedda Huse, sier skolen skal være et sted som løfter elevenes syn på seksualitet og kropp. Foto: Utdanningsdirektoratet

Huse slår fast at skolen skal være et sted som bidrar til at elevene får kunnskap om - og et positivt syn på - seksualitet.

– Et positivt forhold til egen kropp, selvfølelse og opplevelse av selvbestemmelse er viktig for god helse og livskvalitet, sier avdelingsdirektøren.

Jobber med støtteressurser

I hvilken grad og hvordan læreplanen blir fulgt, er imidlertid opp til hver enkelt skole og lærer. Fordi læreplanene er satt på et overordnet nivå, er den konkrete undervisningen til en viss grad åpen for tolkning.

Dermed er det lærerne som avgjør hvordan undervisningen foregår.

– De kjenner elevene sine, og vet hva som er viktig å vektlegge for den enkelte elevgruppen, sier Huse.

Hun sier det gjøres mye bra rundt i landet, og at det er et tema mange jobber godt med.

– Samtidig vet vi at mange lærere og elever etterspør kompetanse på temaet. På en del skoler samarbeider lærerne med skolehelsetjenesten eller trekker inn eksterne ressurspersoner, forteller avdelingsdirektøren.

– Sammen med Helsedirektoratet og Bufdir er vi også gang med å lage støtteressurser om kjønn og seksualitet som skolene kan bruke.