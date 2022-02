Karlsson har lært en Johaug-lekse: – Det er lett å gå i fellen

Nå gjør Frida Karlsson endringer før neste OL-distanse i et håp om å slå tilbake.

Therese Johaug tok første stikk i superduellen med den svenske yndlingen Frida Karlsson i overlegen stil på skiathlon på OLs åpningsdag lørdag.

Det den norske skidronningen leverte der, sitter fortsatt godt i minnet til hennes svenske konkurrenter.

– Hun viste at hun er i veldig god form. Man vet at om hun presterer på sitt beste, så er hun utrolig vanskelig å slå, sier Ebba Andersson til TV 2.

Også Frida Karlsson var imponert av det Johaug leverte på en dag der hun selv gikk helt i kjelleren og besvimte etter målgang. Hun erklærer seg imidlertid «fit for fight».

– Jeg har fått noen rolige dager her. Jeg har kunnet hente meg inn igjen og kjenner meg på tå hev, sier Karlsson til TV 2 i intervjusonen ved mediasenteret i OL-landsbyen.

– Jeg tok meg helt ut og var veldig trøtt, sliten og tom for energi. Da var det bare å åpne alle rasjoner med nødsnop og prøve å sove så lenge man kan, ler hun.

Energimessig er det i alle fall ingenting som tyder på den sprudlende svenske skistjernen bærer varige mén etter opplevelsen på lekenes åpningsdistanse.

Medie-fellen

Smilet og gnisten i øynene er den vanlige og latteren er aldri langt borte. Det til tross for at hun har lært en viktig lekse den siste uken.

Opptakten til lekene har i svenske, og til en viss grad også norske medier, omhandlet Johaug vs. Karlsson.

Og sistnevnte har ikke latt anledningen gå fra seg til å komme med et stikk i retning Johaug. Det har vært påstander om «mind games» som den norske skistjernen ikke kjenner seg igjen i, og at Norge har bommet med opplegget når de kom sent til OL-byen.

Sveriges Frida Karlsson besvimte etter målgang på 15-kilometeren. Nå har hun erklært seg «fit for fight». Foto: JEWEL SAMAD /AFP

Men etter nedturen på den første distansen har pipen fått en annen lyd for den frittalende 22-åringe.

– Det er lett å falle i fellen som dere (i mediene, journ. anm) forsøker å sette opp. Jeg går som best når jeg fokuserer på meg selv. Det skal jeg gjøre i morgen.

Underforstått at det ble for mye Johaug-fokus før Skiathlon, og at det ikke ville være mulig å lokke henne utpå denne onsdagen mellom fjellene i Zhjangjiakou, kanskje til de norskes skuffelse.

Hylles som frisk pust

For Karlssons norske-stikk er ikke dårlig mottatt i den norske leiren. Kanskje snarere tvert imot.

– Jeg syns Frida er et litt friskt pust i en idrett som kan være litt traust. Hun har jo en litt annen stil, og det er bra for sporten, tror jeg, sier landslagstrener Ole Morten Iversen.

– Jeg bare flirer. Jeg syns det er morsomt. Hun kan godt fokusere på andre ting, så kan jeg fokusere på å gå på ski. Jeg syns det er kult, jeg sier Johaug.

– Jeg er bare meg selv. Det får man ta eller ikke ta, sier Karlsson selv.

Og det tar Johaug utmerket godt, tror langrennssjef Espen Bjervig.

– Therese har så selvtillit at hun lar seg ikke vipppe av pinnen om det kommer noen stikk her og der. Men det er jo alltid morsomt med en krig med Sverige, sier Bjervig.

– Så er det greit at Frida bruker mye energi på slike ting, så kan vi konsentrere oss om å gå på fort på ski. Det er en grei arbeidsfordeling.

Tar ingenting for gitt

Men før 10-kilometeren legger altså den svenske yndlingen verbale bånd på seg selv. Om det letter de fysiske båndene, kan hun bli skummel.

– Frida har gått veldig bra på 10 klassisk denne sesongen. Hun slo meg i Kuusamo. Løpet i morgen blir beintøft. Det er mange som kan gå fort, men du har og de finske jentene som viste veldig god form på Duathlon og Niskanen som vant i Tour de Ski tror jeg kommer til å gå fort. Jeg er forberedt på et rotterace, sier Johaug.

– Jeg var veldig sliten etter Skiathlon selv. Jeg tror hun kan slå tilbake. Det er et nytt løp, nye muligheter og hun er revansjesugen. Hun er ikke typen som graver seg ned.

Det som kan gjøre Frida Karlsson enda skumlere er at hun har fått en opptur med bestevenninnen Maja Dahlqvists sølv på sprinten.

– Det var stort. Jeg var så rørt i går og jeg begynte å gråte og skrike. Det var veldig følelsesladet, sier hun.