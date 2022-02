Gulrot- og søtpotetsuppe servert med brytebrød

En smakfull og fargerik suppe som serveres med et nystekt og saftig brytebrød.

Suppen er glutenfri og kan enkelt lages melkefri. Begynn med å bake brytebrødet - disse er ikke glutenfrie.

Halvgrove brytebrød med gulrot og solsikkekjerner

Ca. 18 stk

6 dl lettmelk eller vann

1 pk gjær

3 ss flytende Melange*

2 ts sukker eller honning

1 ts salt

2 gulrøtter (ca. 3 dl finrevet gulrot)

350 g sammalt hvete, grov

2 dl solsikkekjerner

1 dl hvetekli

Ca. 500 g hvetemel

Solsikkekjerner eller havregryn til dryss

Slik gjør du:

Varm melk og flytende Melange og til den er fingervarm. Hell over i en bakebolle, løs opp gjæren (tørrgjær tilsettes sammen med det tørre). Tilsett resten av ingrediensene i bakebollen og elt til du får en glatt, myk og smidig deig som slipper bakebollen. Dekk bakebollen med plast eller et klede og la deigen heve til dobbel størrelse.

Fordel deigen i en smurt/bakepapirkledd form med kanter. Klapp den ut til et rektangel, 4-5 cm tykkelse. Bruk en bakespatel og del opp deigen i firkanter til et brytebrød. Dekk med et klede, og la etterheve til dobbel størrelse, ca. 30 minutter.

Varm stekeovn til 225 grader. Gjenta rutingen etter forehevingen. Pensle med litt vann tilsatt 1-2 ss flytende Melange og dryss over solsikkekjerner, klem de lett ned i deigen. Stek midt i varm stekeovn 225 grader i 10–12 minutter. Avkjøl litt på rist før de brytes fra hverandre. Egner seg til frysing.

Gulrot- og søtpotetsuppe

1 løk, gjerne rødløk

2-3 fedd hvitløk

2-3 ss flytende Melange (eventuelt flytende Melange melkefri)*

6-7 gulrøtter

1 søtpotet

2-3 ts finrevet/finhakket frisk ingefær

Eventuelt ½ - 1 ts currypaste (kan sløyfes eller erstattes med 1-2 ts finhakket frisk chili)

1 ts spisskummen, malt

1 ts koriander, malt

Eventuelt litt kajennepepper

Salt, pepper

Ca. 9 dl grønnsakkraft/buljong eller kyllingkraft/buljong (sjekk eventuelt for gluten)

2-3 dl kokosmelk

Slik gjør du:

Rens og finhakk løk, hvitløk og ingefær og del gulrøtter og søtpotet i skiver/biter.

Varm opp flytende Melange i en kasserolle, surr løk og hvitløk til løken er blank. Tilsett spisskum, malt koriander, ingefær, currypaste, eventuelt frisk chili, gulrøtter og søtpotet og la surre et par minutter før kraften og kokosmelk tilsettes. Kok opp og la småkoke til gulrøttene og søtpotet er helt møre, 15-20 minutter. Tiden er avhengig av størrelsen på bitene.

Kjør suppen glatt med en stavmikser (se tips). Smak til med appelsin, salt, pepper, eventuelt mer kajennepepper eller chilipulver, spisskum og koriander.

Tips: Har du ikke stavmikser, hell suppen i en sikt/dørslag og bruk en sleiv/slikkepott til å mose/gni grønnsakene igjennom silen til en glatt suppe.

*I samarbeid med produktplassering