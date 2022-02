Nicolay Ramm: – Jeg skulle egentlig bli økonom

Planen til Nicolay Ramm var egentlig å bli økonom, men dette endret seg etter et møte med skolerevyen på videregående skole. Da ble økonomyrket byttet ut med journalistikk.

– Jeg skulle egentlig gå på Handelshøyskolen i Bergen, og bli en akademisk mann, slik som min familie. Men så møtte jeg på skolerevyen og fikk lov til å stå på scenen. Det ga så mersmak at jeg ombestemte meg når jeg senere skulle velge studie.

– Dermed valgte jeg bort økonomien, og satset fullt på journalistikken.

Nå er Ramm aktuell med «Olympiatroppen» som har TV-premiere kommende fredag. Her har han måttet barbere hodet for å spille den hårløse karakteren Mikael Sulland i serien.

– Vi spiller inn denne serien nå, samtidig som at vi publiserer det. Senest i går, var jeg på sett og filmet skallet.

– Men finnes det ikke badehetter, som man kan bruke isteden for å ta alt håret?

– Jo, jeg foreslo det samme og om vi ikke kunne bruke en tupé, men det hadde vi ikke budsjett til. Som privatperson synes jeg at det er helt «jævlig» å være skallet, men som karakteren synes jeg det er helt strålende, sier Ramm.

Tett på idrettsutøvere

Nicolay Ramm har i en årrekke jobbet tett på idrettsutøvere, og fått sett hva som foregår bak kulissene.

– Idretten er så ekstrem målbar, enten så er du best eller så er du listefyll. Dette gjør noe med dette miljøet, at det er så tydelig hvem som er best og hvem som ikke er det. Det kan skape veldig kyniske mennesker. Jeg har fått oppleve hvordan de er både foran og bak kamera. Det er disse erfaringene jeg har gjort meg som har bidratt til å inspirere denne serien.

Ramm har tidligere fått mange kjente norske idrettsutøvere til å stille opp på sketsjer av humoristisk sjanger. Det å gjøre slike opptak krever nøye planlegging.

– De er sparsomme på tiden sin og har nøye planlagte dager. Derfor må jeg tilpasse meg deres kalender og det er ofte knapt med tid vi får tildelt. Det er virkelig en kamp mot klokken.

– Et eksempel er når vi skulle lage en sketsj med langrennsløperen Johannes Klæbo. Sketsjen var inspirert av den ikoniske scenen fra filmen Forrest Gump, der hvor han løper vekk fra noen bøller. Til denne scenen fikk vi nøyaktig to timer til å filme. Da sto faren til Klæbo på sidelinjen med stoppeklokke og passet på tiden. Heldigvis rakk vi akkurat å filme den siste scenen før tiden vår var ute.

Bryllup til sommeren

NRK-profilen forlovet seg allerede i 2019, og har måttet utsette bryllupet to ganger tidligere. Nå håper Ramm at det ikke blir utsettelser en tredje gang, når det er duket for bryllup i Sør-Frankrike i juni.

– Vi prøvde å få til bryllupet for første gang i juni 2020, men det gikk ikke. Dermed prøvde vi igjen i 2021, og det ble ikke noe av det heller. Så nå får vi håpe på at alle gode ting er tre og at 2022 blir vårt bryllupsår, sier Ramm med et smil om munnen.

BRYLLUP TIL SOMMEREN: Nicolay Ramm sammen med sin forlovede Josephine Leine Granlie under Gullruten i 2018. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Han forteller at bryllupet skal holdes i Frankrike fordi paret har sterk tilknytning til landet.

– Min bestemor er fransk og min forlovede har et sommerhus der. Så vi begge to har vært veldig mye i Frankrike.

Ramm krysser fingrene for at håret hans rekker å vokse ut før sommerbryllupet.

– Jeg har ikke lyst å være glattbarbert når jeg gifter meg.