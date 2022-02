Her har han sittet og hatt tenkepause i tre måneder

Når ikke engang en samferdselsminister fra Arbeiderpartiet klarer å innføre et forslag Arbeiderpartiet har sikret flertall for to ganger, hvem kan klare det da?

I fjor fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for å fjerne kravet om helseattest for at eldre skal få fornye førerkortet.

Både Ap og SV støttet forslaget fra Fremskrittspartiet, og sikret flertall for å fjerne kravet til helseattest.

Bård Hoksrud har ikke til mye til overs for samferdselsministeren. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Man skulle tro det er en ganske enkel sak at når et flertall i Stortinget bestemmer noe, så skal regjeringen følge etter.

Det er slik demokratiet vårt er satt sammen.

Men så enkelt ble det ikke.

Ettermælet av vedtaket har vært det man på godt norsk kaller et sirkus.

Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide nektet å følge opp vedtaket.

Reaksjonen fra Stortinget var å fatte et nytt vedtak, der Hareide fikk frist til 1. august om å effektuere vedtaket.

Nå sitter vi et halvt år senere, men likevel er det ingenting som har skjedd, utover at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har gitt Hareide kritikk for ikke å ha fulgt opp Stortingets vedtak.

I oktober fikk vi som kjent en ny regjering.

Den nye samferdselsministeren, Jon-Ivar Nygård, er selv fra et av partiene som stemte for forslaget om avvikling av helseattest.

Fem dager etter han inntok statsrådsstolen måtte han ha en «tenkepause» for å vurdere forslaget. Det må være en norgesrekord i å bli slukt av embetsverket.

Når ikke engang en samferdselsminister fra Arbeiderpartiet klarer å innføre et forslag Arbeiderpartiet har sikret flertall for to ganger, hvem kan klare det da?

Nygårds «tenkepause» er enda ikke over, til tross for at den har holdt på i snart fire måneder.

Han er fortsatt i tenkeboksen, og har nå varslet å presentere en proposisjon på saken «om et par måneder».

Regjeringens jobb er å følge opp de vedtak som Stortinget fatter.

Klø seg i hodet

Og når Nygård har brukt et halvt år på å klø seg i hodet for om han skal sette i kraft et vedtak hans eget parti stemte for, så gjør han åpenbart ikke jobben sin. Ikke bare er det tregt og lite handlingskraftig.

Det strider også med de demokratiske prinsippene landet vårt er bygd opp på. Regjeringen skal innrette seg etter demokratiets flertall – ikke etter byråkrater i departementene.

Mange eldre går nå en usikker fremtid i møte.

Flere enn hundre tusen eldre aner ikke om de må dra til legen og få en helsetest eller ikke.

Dette burde vært verdens enkleste sak, hvor alle eldre får beskjed om at de slipper å gjennomgå testen.

Det er tross alt det stortingsflertallet har bestemt. Likevel velger samferdselsministeren å gå imot demokratiet og sine egne partifeller.

Tiden for udemokratiske takter og overstyring skal være over.

Nå forventer jeg at Nygård innretter seg etter stortingsflertallet, slik at de eldre skal slippe den unødvendige helsetesten.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no