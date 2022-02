Danmark: To menn siktet for drap på 22-åring

To menn er siktet for drap på danske Mia Skadhauge Stevn (22) som enda ikke er funnet.

Den 22 år gamle kvinnen er savnet etter en bytur i Aalborg natt til søndag.

Etter å ha vært sporløst borte i flere dager, har forsvinningssaken fått stor oppmerksomhet i danske medier.

Også flere norske medier har omtalt forsvinningen.

Et overvåkningskamera fanget opp Mia som setter seg inn i en mørk personbil ved en Nettobutikk i Vesterbro klokken 06.09 søndag morgen.

Nå har politiet funnet en bil på en adresse i Vendsyssel, som er identisk til med den Mia satt seg inn i, rapporterer danske TV 2.

I en pressemelding opplyser dansk politi at i forbindelse med funnet er to 36-år gamle menn arrestert og siktet for drap.

De to mennene ble anholdt på to ulike adresser. Den 22-år gamle kvinne er fortsatt ikke er funnet, ifølge politiet.

– Vi kommer til å jobbe på disse to adressene i lang tid fremover. Vi har mye etterforskning foran oss med tekniske undersøkelser, avhør og mye mer, visepolitiinspektør Frank Olsen fra politiet i Nordjylland.