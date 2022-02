Svensk gullhelt raser: – Det er korrupsjon!

Se hvordan van der Poel tok gullet på 5000-meteren i Sportsnyhetene øverst!

Det nederlandske skøyteforbundet skriver på sin egen hjemmeside at de har en lobbyist på plass i den olympiske skøytearenaen for å påvirke isen under vinterlekene.

I artikkelen forteller Sander van Ginkel at de nederlandske skøytehåpene får en fordel av at isen er så hard som mulig, og at han jobber selv jobber med å påvirke temperaturen på isen og dermed gi de som skøyter en fordel, skriver Aftonbladet.

Han er akkreditert og har full tilgang til OL-arenaen i Beijing.

– Jeg forsøker å ordne så fordelaktige omstendigheter som mulig for være løpere, blir Sander van Ginkel sitert på i artikkelen.

– Det er korrupsjon!

Artikkelen får Sveriges gullhelt fra 5000-meteren, Nils van der Poel, til å reagere med sinne. Han svarer med å gå til angrep på det nederlandske skøyteforbundet.

– Først vil jeg si at jeg har den største respekt for de nederlandske skøyteløperne, sier han på tirsdagens pressekonferanse, før han fortsetter:

– Men vi må diskutere fair play i sporten vår og dette er langt i fra fair play for meg. Det er korrupsjon, tordner han.

Van der Poel stopper ikke der. Han beskriver metodene til nederlenderne som både uetiske og umoralske.

– Dette med å påvirke ting til din fordel gjennom å bruke uetiske og umoralske metoder. Jeg kan ikke forstå hvorfor det nederlandske skøyteforbundet kan la dette skje, og jeg kan ikke forstå at verden tillater at det skjer. Det er pinlig, ikke bare for det nederlandske forbundet, men også for de nederlandske skøyteløperne. Dette er den største skandalen i sporten vår. Vi har hatt våre dopingtilfeller, men jeg ser ikke på dette som mindre alvorlig, freser han.

OPPGITT: Nils van der Poel. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Håper på endringer

Han gjør det klart at han vil se at lobby-virksomheten får konsekvenser for nederlenderne. Sverige har allerede tatt saken opp med arrangøreren.

– Det er viktig at alle blir enige om hva som er fair play, sier han.

– Jeg forstår ikke hvordan nederlenderne kan få holde på slik, legger van der Poel til ifølge Expressen.

Nils van der Poel, som tok gullet på 5000-meteren, konkurrerer igjen i OL på fredag når 10000-meteren går av stabelen.