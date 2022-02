Vi må snu boligutbyggingen på hodet

Når nye store boligprosjekter skal bygges er det viktig å balansere hensynet til at de skal gi plass til flest mulig opp mot behovet for at prosjektet blir best mulig.

I en by hvor prispresset er høyt, og behovet for nye boliger stort, er det ikke gitt at prosjektene treffer blink hver gang.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet ønsker å sikre at det i fremtiden etableres bedre boliger og bo-områder i Oslo.

Grepet er å snu behandlingen av reguleringssaker på hodet.

Nøkkelordene er variasjon og stedstilpasning. Vi må finne forskjellige løsninger for ulike områder, ta bedre hensyn til omkringliggende bebyggelse og bidra til varierte bomiljøer i alle deler av byen.

Noen ganger kan det være bygget høyhus i området, andre ganger bymessige kvartaler, eller lavblokker og rekkehus i skjønn forening.

I Kommuneplanen står det: «Bebyggelsesstrukturer og typologier som bygger opp under områdets struktur som helhet skal utforskes. Valg av bygningstypologi skal begrunnes og det skal utforskes en variasjon av bebyggelsestypologi, boformer og planløsninger. Det skal ses på hvordan feltene kan oppnå en arealutnyttelse i tråd med angivelsene i planprogrammet og som gir gode boligkvaliteter og som tar hensyn til nærmiljøet».

Arealutnyttelsen i planverket er veiledende så det er rom for justeringer både opp og ned.

Kvalitet dreier seg om mer enn bygninger.

Kvalitet i blokkbebyggelse

Gateløp, torg og møteplasser, grøntområder og sosial infrastruktur må også passe inn i en større sammenheng.

Boligkjøperne må se at de kjøper seg inn i et boligprosjekt hvor de både kan leve, bo og trives i lang tid.

Vi skal ikke slutte å bygge bymessig i områder som egner seg for det, men vi mener at identisk blokkbebyggelse ikke må være standardløsningen for alle områder som skal utvikles.

Det er også mye som kan gjøres for å løfte kvaliteten i ny blokkbebyggelse.

Kritikerne vil hevde at om vi prioriterer kvalitet og stedstilpasning så vil tempoet på igangsatte nybygg reduseres, og den sterke boligprisutviklingen ytterligere forsterkes.

Vi er også bekymret for de høye prisene, men vi kan ikke bare satse på volum.

Uten noen krav til kvalitet kunne vi jo bygget mye høyere og tettere enn det vi allerede gjør.

Det ønsker ingen.

Vi ser at det særlig er barnefamilier som flytter ut av Oslo.

Det kan tyde på at vi ikke har vært flinke nok til å lage gode boområder for denne gruppen.

Målet må være å finne den rette balansen som gir oss mange nok gode boliger i varierte former over hele byen.

I tillegg ser vi at områder med tett og lav bebyggelse, også kan gi mange boliger, i noen tilfeller like mange som man får med spredte blokker.

Hvorfor bygger vi for lite?

Det er ikke nødvendigvis type boliger og redusert områdeutnyttelse som er årsaken til lav byggetakt.

Byggesaksbehandling og alle tidkrevende og prosesser kan vise seg å være en vel så stor del av problemet.

Når kun et fåtall reguleringsforslag blir ferdigbehandlet og vedtas hvert år, så hjelper det ikke at utnyttelsen blir presset så høyt som mulig på hver enkelt av dem.

Løsningen på å bygge flere boliger er å få behandlet flere utbygginger, gjerne med større variasjon mellom prosjektene.

Både utbyggere, kommunen og politikerne kan med fordel gå i seg selv og jobbe med å effektivisere.

Dialog og tillit mellom partene må bedres, uten at jeg skal gå i detalj i dette innlegget om hva dette innebærer.

Bystyrets representanter i byutviklingsutvalget får stadig nye saker til behandling.

Bystyret bestemmer

Saker som er utviklet av utbyggere, vurdert og bearbeidet av Plan og-bygningsetaten som ofte fremmer egne alternativer.

Deretter bearbeider byrådet forslaget og legger frem en anbefaling til byutviklingsutvalget, som på det tidspunktet har begrenset mulighet til å påvirke noe som helst.

Det er verken Plan- og bygningsetaten, utbyggerne eller byrådet som vedtar nye boligprosjekter i Oslo.

Det er bystyret som er øverste myndighet, og som vedtar eller forkaster boligprosjekter.

Det er vi som har det siste ordet, men burde vi ikke også ha det første?

Bystyret har riktignok arbeidet på overordnet nivå med kommuneplaner og planprogram som legger føringer, men vi opplever likevel at utbygging i både småhusområder og i de såkalte utviklingsområdene ikke alltid møter befolkningens forventninger til god stedsutvikling.

Det mener vi er vårt ansvar å gjøre noe med.

Det vil dessuten være en fordel for utbyggerne at bystyret i enkelte saker kommer tidlig på banen, nettopp for å gi signaler om hva vi ønsker oss for byens beste.

