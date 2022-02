Denne samtalen ble avgjørende for parforholdet til influenseren

Det finnes fem ulike kjærlighetsspråk. Kjærlighet kan vises gjennom kvalitetstid, tjenester, gaver, fysisk nærhet eller anerkjennende ord.

Psykolog Eva Tryti synes at det er viktig å vite hvilket kjærlighetsspråk du og partneren din snakker for å ha et godt og harmonisk samliv.

Fem ulike kjærlighetsspråk 1. Anerkjennende ord Det vi sier til hverandre som anerkjenner den andres personlighet, handlinger, holdninger eller verdier. Mange trenger å høre at man er ønsket og elsket. Ved å anerkjenne partneren din, viser du din støtte og hvorfor du liker å være sammen med akkurat ham eller henne. Hvis du har en partner som trenger anerkjennende ord er ikke tause handlinger nok. I hverdagen kan det handle om en melding for å si at du tenker på ham eller henne, hilse og gi en klem når du kommer eller går, og kanskje aller viktigst: si takk for de små tingene. 2. Tid for hverandre Dette kjærlighetsspråket handler om å prioritere tid til å være sammen. Tid er noe mange har lite av i hverdagen. Du kan vise at du gjerne vil tilbringe tid sammen med kjæresten ved å invitere ham eller henne på en date - og sørge for at mobil eller PC ikke kommer i veien for å være sammen. 3. Gaver Gaver kan være små eller store, kostbare eller enkle. Du kan gi en ting, en blomst, et minne eller du kan gi av deg selv. En gave kan være å lytte til din partners opplevelser og interesser. En blomsterbukett eller en bok som vi vet partneren har ønsket seg lenge sier mer enn mange ord, hvis mottakeren er en person som verdsetter symbolske tegn på kjærlighet. 4. Tjenester Dette er noe vi gjør som vi vet at partneren setter pris på. Det kan være helt enkle ting som å lage mat, dekke bordet, støvsuge, klippe gresset eller å skrape bilen fri for is på ruten en kald vinterdag. Vi kan glede partneren vår mer enn vi aner ved å gjøre tjenester som uttrykker at vi bryr oss om ham eller henne. 5. Fysisk nærhet Det fysiske er en viktig del av nærheten i et parforhold, og det handler om mye mer enn sex. Berøring er livgivende både for barn og voksne. Noen er helt avhengige av fysisk nærhet for å føle at de hører til. Uten fysisk nærhet, seksuell kontakt og berøring kan de føle seg avvist av partneren. Du kan gi partneren din fysisk nærhet ved å gi en klem, kysse, ha sex, holde partneren din i hånden eller ligge tett inntil.

Tryti beskriver de ulike språkene som praktiske ressurser. Hun mener at mange er ubevisst på både eget og partner sitt språk, noe som kan komme i veien for forholdet.

– Det handler om hvordan du viser partneren din at du bryr deg. Mange har to hovedspråk. Hvis man blir klar over hvilke det er og om man har forskjellig språk, kan man se at man får kjærlighet, men kanskje på en annen måte enn den man gir selv.

Se hele intervjuet øverst i saken!

BEVISSTGJØRING: Psykolog Eva Tryti mener det er viktig å være bevisst på hvilket kjærlighetssprak du og partneren din har for å lære hverandre og kjenne. Foto: God morgen Norge

Forskjellig språk

Dette har influenser Belinda Jakobsen erfart i sitt eget forhold, hvor hun og mannen hennes har ulikt språk.

– Jeg husker godt en kveld hvor mannen min kom inn på stuen. Jeg ville tilbringe tid med han, men i stedet ble han stående og fortelle hvor høyt han elsker meg, før han forsvant inn på kontoret sitt.

Belinda satt igjen alene i stuen og tenkte: «Han elsker meg åpenbart ikke, siden han bare går, dette kommer ikke til å funke».

KOMMUNIKASJON: Influenser Belinda Jakobsen synes det er viktig med god kommunikasjon i forholdet, hun opplevde det som en lettelse da hun lærte om de ulike kjærlighetsspråkene. Foto: Privat

Fikk en åpenbaring

Tryti understreker viktigheten av å være klar over hva man får, og hva man gir av kjærlighet på ulike måter.

Kort tid etterpå ble Belinda introdusert for de ulike kjærlighetsspråkene. Da skjønte hun at episoden i stuen var hans måte å vise kjærlighet på, gjennom anerkjennende ord, mens hennes språk er kvalitetstid.

Tryti sier at man må inngå kompromiss hvis man snakker forskjellig språk. Språkene kan utvikles og hun mener at det er enkelt når man blir bevisst på ulikhetene. Hun anbefaler alle å sette seg ned med partneren sin for å bli kjent med hverandres mønster for å unngå misforståelser.

Dette har Belinda og mannen prioritert. De kaller det for et styremøte, hvor de setter seg ned og prater om forholdet, akkurat det gjorde de med kjærlighetsspråk som tema for møtet.

– Etter at vi ble bevisst på språkene og på hva vi trenger av hverandre, så har forholdet vært problemfritt, forteller Belinda til God morgen Norge.