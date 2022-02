Kong Harald er friskmeldt

Kong Harald (84) har vært sykemeldt de siste to ukene.

– Jeg kan bekrefte at kongen gjentar sine konstitusjonelle plikter fra i morgen av, sier Sven Gjeruldsen , assisterende kommunikasjonssjef til TV 2.

Torsdag skal kongen, ifølge programmet på kongehusets nettsider, møte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i sin første audiens på to uker. Fredag 28. januar ble kongen sykmeldt med forkjølelsessymptomer, og kronprins Haakon ledet statsråd den dagen. I ettertid ble sykmeldingen forlenget.

I sin siste audiens på Slottet før sykmeldingen, torsdag 27. januar, møtte kongen også utenriksministeren. Hun meldte senere samme dag at hun hadde testet positivt for covid-19 noen timer etter møtet. I en uttalelse til NTB sa Huitfeldt at hun håpet hun ikke hadde smittet monarken under møtet.

Kongehuset gikk senere ut og opplyste at kongen hadde testet negativt for korona flere ganger, og dronning Sonja omtalte det som en lett forkjølelse.

Under audiensen med Huitfeldt torsdag vil også dronning Sonja og kronprins Haakon være til stede.

Kong Harald vil derimot ikke være til stede når utstillingen «Kongens biler. Kjøretøy gjennom fire generasjoner» åpner i Dronning Sonja Kunststall senere torsdag.