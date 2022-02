Overlevende terrorist i retten: Følte seg ydmyket som muslim og sier han elsker IS

BRUSSEL (TV 2): – Den vestlige verden presser på oss ideologien sin. For oss muslimer er det ydmykende. Jeg støtter IS, jeg elsker dem, sier terroristen Salah Abdeslam (32). Han er den eneste gjenlevende fra terrorcellen som drepte 130 personer i Paris i 2015.

Onsdag forklarte Abdeslam seg for første gang om hendelsene før terrorangrepet, det verste på fransk jord siden 2.verdenskrig.

Abdeslam stilte i retten i Paris ikledd hvit skjorte, munnbind og med håret strøket bakover. Han startet med å si at han stillte seg tvilende til å svare på spørsmål, men han ønsket å komme med en spontan uttalelse.

– Jeg ville si i dag at jeg har ikke drept eller skadd noen, ikke påført noen selv en ripe. Siden begynnelsen av denne saken har baktalingen av meg aldri sluttet.

130 døde: Etter angrepene i Paris var Salah Abdeslam på flukt i flere måneder. Dette bildet ble offentliggjort av belgisk politi da terroristen var ettersøkt. Foto: AP / NTB

Salah Abdeslam (32) er blitt terrorens ansikt etter angrepene i Paris den 13.november 2015. Siden han ble arrestert i 2016 har han stort sett vært stum, og har nektet å la seg avhøre. Ved starten av rettssaken i Paris åpnet han munnen såvidt og avbrøt flere ganger dommeren, som leder rettssaken.

Syntes synd på syrerne

Abdeslam svarte likevel på spørsmål fra dommeren i saken, selv om han egentlig ikke ville. Han fortalte at han støttet IS fra 2012-2013, men først 48 timer før terrorangrepet sverget han troskap til IS.

– I begynnelsen var det ikke religiøst. Jeg hadde medfølelse for syrerne.

Dommeren spurte om han volden som terrorgruppa Islamsk stat (IS) utførte.

– Jeg visste ingenting om hva de gjorde. Videoene som jeg så var fra de alliertes bombeangrep.

For å rettferdiggjøre halshuggingene som IS utførte viste han til at Frankrike hadde dødsstraff frem til 1981.

Rettens administrator svarte tørt at dette ikke var sammenlignbart. Han la til at Dødsstraff var et resultat av en juridisk prosess og ble dessuten ikke filmet.

TERROR-UTSATT: Frankrike var i årene 2015-2016 utsatt for en rekke terrorangrep. Også i dag har landet høy beredskap mot terror. Foto: Matthieu Alexandre

Salah Abdeslam var på flukt i fire måneder før han ble pågrepet i Brussel. Han utløste ikke selvmords-bombebeltet han benyttet under terrorangrepet. Enten fordi motet sviktet eller fordi beltet var defekt. Det ble funnet i en søppelkasse utenfor Paris. To venner fra Brussel hentet ham på terrornatten og de klarte å komme seg gjennom flere politisperringer og over den fransk-belgiske grensen.

Først onsdag begynte utspørringen av Abdeslam om hendelser som førte fram til terrorangrepet. I november forklarte han seg om barndom og oppvekst, men ikke om selve terrorangrepet.

Terrorangrepene i Paris i november for seks år siden krevde 130 menneskeliv. De fleste ble drept på konsertlokalet Bataclan under en konsert med bandet Eagles of Death Metal. Tre terrorister stormet inn under låten «Kiss the Devil». Terroristene angrep også Stade de France og en rekke barer og restauranter i den franske hovedstaden denne fredagskvelden.

Festglad på casino

Salah Abdeslam (32) var kjent som en «partygutt» fra bydelen Molenbeek i Brussel. Han var ofte på casino eller på nattklubb. Radikaliseringen skjedde i kjelleren på en bar han og broren kjøpte.

Broren Brahim ble drept i terrorangrepet. Her samlet de andre jihadister og så på videoer fra Syria. Abdeslam er født og vokste opp i Belgia, men er fransk statsborger. Foreldrene kom fra Marokko.

Rettsaken er den største i Frankrike i moderne tid. Tjue personer er tiltalt, men bare 14 møter i retten. Resten av de tiltalte antas å være drept eller å oppholde seg i Syria.

Rettssaken startet i september i fjor og skal vare helt fram til slutten av mai 2022. Det er ventet dom i saken de 24. og 25 mai.