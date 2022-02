«Elling»-skuespilleren med gode Oscar-råd til Renate Reinsve

For 20 år siden ble filmen «Elling» nominert til Oscar og Per Christian Ellefsen (67) fikk sin livs opplevelse i Hollywood, nå skal Renate Reinsve (34) oppleve det samme.

Tirsdag ble det klart at filmen «Verdens verste menneske» ble nominert til to Oscar i kategoriene beste utenlandske film og beste orginale manus.

Utrolig bragd

Dette er en utrolig bragd, og med to nominasjoner er dette det lengste en norsk film har kommet i Oscar-sammenheng.

Norge har vært nominert til prisen for beste fremmedspråklige film fem ganger uten å vinne. Første gang i 1958 for «Ni liv», deretter for «Veiviseren» i 1988, «Søndagsengler» i 1997, «Elling» i 2002 og «Kon-Tiki» i 2013.

For 20 år siden, i 2002 ble filmen Elling nominert i kategorien beste utenandske film.

Nicole Kidman

Skuespiller Per Christian Ellefsen reiste håpefull til Hollywood, sammen med regissør Petter Næss og medskuespiller Sven Nordin, i mars, 2002.

Dag Alveberg, venstre, Noria, kona til Petter Naess, Per Christian Ellefsen, regissør Petter Næss, Sven Nordin og Axel Hellstenius ankommer Oscar-utdelingen, March 24, 2002, i Los Angeles. Foto: DOUG MILLS/Scanpix

– Det var en utrolig opplevelse å få være med på Oscar-utdelingen. Et av mine beste minner var da jeg møtte Nicole Kidman på den røde løperen, hun var veldig lang og tynn. Også møtte jeg Robert Redford, og det var en liten mann, og han var mye mindre enn meg, ler Ellefsen.

«Starstrucked»

27. mars i år er det Renate Reinsve, Joachim Trier og resten av gjengen sin tur å reise til Hollywood. Da skal de gå opp på den røde løperen ved Dolby Theatre og representere i Norge i det som er den gjeveste filmprisutdelingen i verden.

Per Christian Ellefsen kommer med følgende råd til Renate:

OSCAR-KLARE: Eskil Vogt, Joachim Trier, Anders Danielsen Lie, Renate Reinsve, Thomas Robsahm og Andrea Berentsen Ottmar etter at den norske filmen «Verdens verste menneske» ble nominert til Oscar i kategoriene beste utenlandske film og beste manus. Foto: Tom Rune Orset, TV 2

– Det å ta inn det som skjer er viktig og kvitte seg med jet lag. Det er en stor bransjefest og det er bare vanlige mennesker som er der også, enten du tror det eller ei. Men man blir jo litt «startstucked», og det er masse som kan skje i kjølevannet av dette, forteller Ellefsen til TV 2.

SUKSESS: Renate Reinsve med pris fra filmfestivalen i Cannes Foto: Nico Sollie/TV 2

Anerkjennelse

Renate Reinsve har erfart at mye skjer med en skuespiller når man får så mye anerkjennelse som filmen «Verdens verste menneske» har fått. Hun har allerede opplevd en utrolig reise med filmen etter at hun vant pris i hovedkonkurransen på filmfestivalen i Cannes.

– Det har kjentes ut som hardt arbeid, men det har vært veldig fint å reise rundt å møte publikum. Det blir veldig spennende å se videre, jeg kan ikke si så mye, men det er masse spennende som kommer, sier hun hemmelighetsfullt til TV 2.