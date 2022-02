Kraftig brann i bolig – én person bekreftet død

Like over klokka 10 fikk politiet melding om en brann i et bolighus i Karmøy kommune. Nødetatene på stedet sier det brenner kraftig fra kjelleren.

Det skriver politiet i Sør-Vest på Twitter.

Operasjonsleder Dag Steinkopf opplyser overfor TV 2 at en mann er hentet ut av boligen. Tilstanden til vedkommende er foreløpig ukjent.

– En person er hentet ut av boligen, sier Steinkopf.

– Er personen livløs?

– Brannvesenet har hentet personen ut, og blir nå tatt hånd om av helse. Det kan tyde på at er alvorlig, men ingenting er bekreftet enda, svarer Steinkopf klokka 10.40.

Klokka 10.52 bekrefter politiet at én person er død.

– Personen som ble tatt ut av boligen er dessverre erklært død på stedet, skriver politiet.

Pårørende er varslet, og får blir tatt hånd om av helse, ifølge Steinkopf.

En nabobolig måtte evakueres på grunn av brannen.

– Men det ser ikke ut som at det blir behov for evakuere flere boliger, sier operasjonsleder til TV 2.

Brannvesenet jobber fortsatt med slukningsarbeidet.