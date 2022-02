Superparet vil hjem: – Et helt annet liv

I fjor sommer fikk Bonsaksen og Norendal sitt første barn, Bianca.

Det har endret mye for paret. Da det ble kjent at de ventet barn, annonserte Norendal at hun skulle legge opp.

Familien bor i Finland, der Bonsaksen spiller for KooKoo, som han har gjort siden 2018.

Flere ganger tidligere har han sagt at han vurderer en retur til Norge. Nå er sjansene større for at det vil skje. Hans kontrakt med den finske klubben gjelder ut denne sesongen.

– Det er en stor sjanse for at vi drar hjem etter denne sesongen. Jeg har heller ikke stengt noen dører i utlandet, men det ligger an til at jeg avslutter utenlandskarrieren, sier Bonsaksen til TV 2.

– Et helt annet liv

– Hvorfor tror du at dere tar den avgjørelsen?

– Alt har sin tid. Jeg er blitt 35 år og har stiftet familie. Det er litt andre ting å ta hensyn til enn tidligere, svarer han.

Paret har ikke satt noen frist for når de skal ta en endelig avgjørelse, men Bonsaksen er ikke i tvil om hvor de helst ønsker å oppdra sin datter.

VIL HJEM: Silje Norendal og Alexander Bonsaksen tror de flytter hjem til Norge til sommeren. Foto: Lise Åserud

– Jeg har full forståelse for at Silje vil være i Norge hvor vi har foreldre og venner. Det er et helt annet liv her hvor hun er alene barnet når jeg spiller kamper og er på trening, og hun sitter hjemme i leiligheten, sier han.

Han vet ikke om det å bli far har endret han så mye, men det har naturligvis ført til at han må prioritere annerledes.

– Det er jo stort å bli far og stifte familie. Hverdagen blir litt annerledes. Det er for det meste bare hyggelig, men det kan jo være litt slitsomt med våkne netter, sier han.

Samtaler med Vålerenga

– Stemmer det at du var i samtaler med Vålerenga forrige sommer?

– Ja, jeg snakket med Vålerenga etter forrige sesong. Da hadde jeg et år til igjen av kontrakten. Det var vanskelig å få til noe da, siden jeg hadde kontrakt her, svarer han.

Etter samtalene med Vålerenga i fjor, har han ikke snakket mer med klubben hvor hans karriere startet. Han har heller ikke vært i samtaler med andre klubber.

– Jeg er jo Oslo-gutt. Det er naturlig å ønske seg til Oslo eller i nærheten der, men alt er på bordet. Det er ikke sånn at jeg ikke kan spille i andre klubber. Jeg skal ikke stenge noen dører.

– Er det da Vålerenga og Frisk Asker som er mest aktuelt?

– Ja, det klarer jo alle å tenke seg til, svarer Bonsaksen.

– Hvor godt følger du med på det som skjer på Jordal?

– Jeg følger godt med. Helt siden jeg dro første gangen i 2009 har jeg fulgt med. Jeg har mange kamerater som spiller der, og jeg følger med på alle kamper når jeg ikke har kamp selv, svarer han.

BLE OPERERT: Alexander Bonsaksen har hatt skadeproblemer de siste sesongene. Foto: Åserud, Lise

Backen mener laget ikke har levert som de burde med de kvalitetene de har i laget. Han omtaler det som en turbulent sesong, men har tro på at det kan løsne i sluttspillet som nærmer seg.

– Jeg håper det. De har jo et bra lag med mye kvalitet. Det handler om å trykke på de rette knappene for å få ting til å stemme. De må få mer ut av laget sitt. Jeg synes de har mye å gå på, men det tror jeg alle vet. Jeg tror ikke lag er redde, men de har nok i bakhodet at Vålerenga kan bli farlige hvis de får ting til å stemme. Så er det ikke bare å få til det heller, de har jo holdt på i seks måneder, men de har et fryktelig sterkt lag om de får ting til å stemme, sier han.

Ble operert

I fjor måtte backen operere begge hoftene. Det satte han ut av spill i flere måneder, og veteranen gikk blant annet glipp av VM med det norske landslaget.

– Det var jævlig kjedelig de første månedene. Det tar litt tid å trene seg opp igjen, også er det jo den mentale biten med all den kjedelige jobben som må gjøres, sier han.

Bonsaksen har denne sesongen vært ute med skade i tre måneder. Han er nå på isen igjen.

– Jeg spilte ikke en treningskamp og trente kun med laget for fullt i en uke da jeg startet sesongen. Vi hadde en back som fikk påvist hjertefeil og måtte legge opp. Da prøvde jeg meg, og følte meg etter hvert bedre og bedre, men så ble det rett og slett for mye. Det var kalkulert gambling, sier han om hvorfor han tror at fikk en lyskeskade underveis i sesongen.

– Har du ikke lenger vondt noe sted?

– Jeg kommer sikkert alltid til å ha litt vondt noen steder, men det er ingenting som preger meg. Jeg er skadefri nå, svarer Bonsaksen.