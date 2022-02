Slik får du småpraten til å flyte igjen

Det har vært tomt på uteplassene, gangene på arbeidsplassene har gitt ekko, kontorene har vært uten folk, kaffemaskinene har stått ubrukte.

Vi har sittet hjemme og stirret inn i Zoom-skjermer til vi følte oss firkantet i øynene.

Noe av det vi mistet i denne lange covid-tiden var den daglige small-talk, småpraten.

Vi møttes ikke ved kaffemaskinen eller lunsjrommet og spurte «hvordan går det?». Og Zoom inviterer ikke til småprat.

Vi møttes heller ikke tilfeldig digitalt. Du kan «støte på» noen på gangen eller i byen, men du treffer ikke noen tilfeldig på Zoom: Oi, er du også her, så hyggelig.

Nå ser det ut til at vi igjen skal ut i det offentlige fellesskapet. Vi nærmer oss en vanlig arbeidsdag, vi henter barn i barnehage, tar en spasertur i byen eller i nærmiljøet der vi møter folk og veksler noen uforpliktende ord.

Vi befinner oss igjen i situasjoner hvor det utføres small-talk: den uforpliktende småpraten som tilsynelatende er helt innholdsløs.

Noen tenker kanskje på dette med uro: disse korte, tomme og uforpliktende samtalene.

Hva skal vi med dem? Men slik småprat gjør verden bedre. For den er oljen som får det sosiale maskineriet til å gå gli rundt. Den åpner oss for hverandre, får oss til å se hverandre, og binder oss sammen.

Slik småprat er viktig både når vi møter nye mennesker og den er viktig når vi er sammen med folk vi kjenner.

Blikket i jorden

Når vi møter nye folk, bør vi vise at vi har sett dem og anerkjenner dem. Det gjør vi med småprat.

For noen år siden hadde jeg et opphold i USA med familien. Der er de flinke til small-talk.

På gaten hilste folk på oss, sa god dag, hei eller bare nikket med hodet.

I butikken sa de ansatte «How are you?» og slo gjerne av en liten prat. Uforpliktende og hyggelig, og det gjorde at man følte seg sett.

Da vi kom tilbake til Norge fikk vi en følelse av at vi var usynlige. Folk hilste ikke på samme måten.

Dem man passerte slo gjerne blikket i jorden, og i butikkene så butikkmedarbeideren oss ikke i øynene, sa ingenting; men kastet blikket trøtt ned på varene, mens hånden førte frukt og middag over vareskanneren.

Fra å bli sett, følte vi oss nå plutselig alene blant mange.

Noen synes det er uekte at vi sånn skal si «how are you» og «have a good day» og tørrprate med folk vi ikke kjenner, fordi vi jo egentlig ikke er interessert i dem og fordi de antagelig ikke er interessert i å høre vårt svar på «hvordan går det?».

Men det er fint å bli sett.

Og hvis butikkmedarbeideren ser deg i øynene, sier «hvordan går det?» og prater litt om været, da er det ingen tvil om at vedkommende har sett deg.

Sosial olje

Det er en mye bedre følelse enn å bli oversett.

Det samme gjelder når vi småprater på jobben eller andre plasser med folk vi allerede kjenner.

Meningen er ikke at du skal hente ut eller overføre informasjon, men blott at du viser du ser den andre og at du gir vedkommende litt av din tid.

Etter sommerferien eller etter to års covid er de sosiale hjulene på jobb rustne, kollega-samtale-musklene er utrent, derfor bør vi smøre hjulene med litt sosial olje og drive forsiktig oppvarming av samtalen.

Da kan du kan gjerne begynne med å spørre eller snakke om noe som er uviktig eller ikke har noen særlig betydning.

Det klassiske eksempelet er å snakke om været. Noen mener det er helt innholdsløst, ja, nærmest fornærmende, å snakke med andre om været. Hvorfor skal man belemre andre med likegyldigheter, sier de.

Noen har til og med råd for hvordan man skal unngå likegyldig småprat og heller gå direkte til mer viktige saker.

Meningen med livet

De mener man skal stille det de kaller «spennende spørsmål» som: «Hva synes du gjør livet verdt å leve» eller «Hvilket menneske vil du selv si at du er».

Slike spørsmål er i sannhet grunnleggende og spennende, men det er ikke det du har lyst til å svare på rett etter covid-karantenen eller sommerferien.

Og stilt av mennesker man ikke kjenner eller akkurat har møtt, kan de fort bli litt for spennende.

Selv liker jeg ikke å bli konfrontert med slike spørsmål ut av det blå.

Jeg har ikke lyst til å legge ut om meningen med livet eller min egen indre identitet til nye bekjentskaper eller til mennesker jeg bare kjenner litt.

Dem som sier at småprat er innholdsløs eller likegyldig, overser den sosiale verdien til slik småprat.

Å snakke om været eller andre likegyldige ting handler nemlig ikke om innhold, det handler ikke om å overføre informasjon og heller ikke om å komme til kjernen av den andre.

Det handler om på uforpliktende og enkel vis å anerkjenne den andres tilstedeværelse og å vise sin interesse.

Småprat er en måte å si: her er jeg, jeg ser deg, jeg lytter til deg, kanalene er åpne.

Det har man et ord for i språkforskningen: fatisk kommunikasjon. Slik fatisk kommunikasjon er nettopp definert som kommunikasjon, som har som hensikt å etablere og opprettholde sosial kontakt.

Småpratens ping-pong

Ja, OK da, småprat er viktig, tenker du kanskje nå; men hva bør man si for å gjøre riktig?

Hovedregelen er enkel: Vær interessert i andre, se dem, vis at du ser dem og gi litt av deg selv.

Hvordan du gjør dette varierer, men en generell regel er å snakke om noe allment som alle deler: været, Korona-situasjonen, trafikken, store nyheter, OL, tidlige morgener og at det gjør godt med litt kaffe.

Måten du gjør dette på er også enkel – tilsynelatende i alle fall: Du må snakke og lytte, spørre og svare, gi av deg selv og la den annen gi av seg selv.

Problemene oppstår hvis du gjør for mye eller for lite av den ene del av dette dialog-arbeidet.

Småprat er nemlig samspill, en dans med ord, hvor vi vekselvis snakker og lytter.

Hvis du snakker for mye og lytter for lite, får den andre ikke rom for å gi av seg selv og vil ikke føle seg sett.

Hvis du snakker for lite og lytter for mye, gir du ikke nok av deg selv og da vil ikke du føle deg sett.

Den viktigste motoren i småpraten er spørsmålene.

Spørsmål gir samtalepartnere mulighet for å svare og for stille deg spørsmål tilbake. Småpratens ping-pong.

Også dette krever balanse: Stiller du for mange spørsmål blir småpraten til et forhør, det er ubehagelig for begge.

Stiller du for få spørsmål, vil småpraten gå i stå. Så uforpliktende spørsmål, tilsynelatende uten noe særlig innhold, er en god plass å begynne når du er tilbake på jobb: Så hva med deg?

Hvordan går det?

