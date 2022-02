Rooney tok spesielt grep for å skade Chelsea-profiler: – Jeg lagde hull i foten hans

Wayne Rooney innrømmer i et ferskt intervju at han ønsket å skade Chelsea-spillere, deriblant John Terry, da han spilte for Manchester United.

En Amazon-dokumentar om Wayne Rooney slippes i disse dager, og i den forbindelse har Englands og Manchester Uniteds mestscorende spiller gjennom tidende stilt opp i flere intervjuer.

Der har han kommet med flere oppsiktsvekkende avsløringer.

Først innrømmet han at han låste seg inn for å drikke alkohol flere dager i strekk for å flykte fra alt presset som kom ved å være Manchester United-stjerne.

Nå kommer Rooney med nye detaljer fra United-tiden.

I april 2006 var de røde djevlene hektet av i gullkampen i Premier League. Da Rooney og co. møtte ligavinner Chelsea, som skulle løfte Premier League-pokalen den dagen, hadde den engelske målmaskinen kun ett mål: Å skade Chelsea-spillere.

– I den kampen så byttet jeg til store metallknotter med den maksimale lengden man kunne ha, fordi jeg ønsket å skade noen, innrømmer Rooney i et intervju, gjengitt av flere engelske medier, deriblant Daily Mail.

– Jeg visste at Chelsea ville vinne den kampen. Du kunne føle at de var et bedre lag på den tiden, så jeg byttet knotter. Knottene var lovlige, men jeg tenkte at da jeg gikk inn i en takling, så ville jeg gjøre det skikkelig. Det gjorde jeg også.

TØFFE TAK: Det gikk hardt for seg på Stamford Bridge i april 2006. Her er Paulo Ferreira og Wayne Rooney i duell før en ny duell mellom de to endte med en stygg skade på Rooney. Foto: ODD ANDERSEN

Gikk inn for å skade John Terry

Verst gikk det utover tidligere lagkamerat på det engelske landslaget, og tidligere Chelsea-kaptein, John Terry.

– Han forlot stadion på krykker. Jeg lagde et hull i foten hans, sier Rooney, og tilføyer:

– Jeg signerte drakten min til ham etter kampen. Noen uker senere sendte jeg den til ham og spurte om jeg kunne få knotten min tilbake.

Terry selv ser tilbake på situasjonen med humor. Tirsdag delte han følgende tweet:

🤣🤣 @WayneRooney is this when you left your stud in my foot? 🤣 https://t.co/sSJH7AwCTK — John Terry (@JohnTerry26) February 7, 2022

Skadekarma: Rooney ble skadet selv

I kampen der Rooney prøvde sitt ytterste for å skade Chelsea-spillerne endte faktisk den tidligere engelske landslagsspissen å bli skadet selv.

I en duell med Paulo Ferreira pådro Rooney seg et metatarsbrudd, som satte ham ut av spill resten av sesongen. Lenge så det ut til at Rooney ville miste VM i Tyskland den sommeren, men spissen spilte mesterskapet med skade.

I senere tid har Rooney innrømmet at han aldri burde spilt VM i 2006.

SKADET: Wayne Rooney fikk en alvorlig skade da Manchester United møtte Chelsea i april 2006. Foto: TOM HEVEZI

FA har kontaktet Rooney

Sky Sports skriver torsdag at det engelske fotballforbundet, FA, nå skal høre med Rooney for å få klarhet i situasjonen for nesten 16 år siden.

Da Roy Keane avslørte i sin selvbiografi i 2002 at han gikk inn for å skade tidligere Manchester City-spiller Alfie Haaland med vilje, ble han bøtelagt £150.000 og fikk fem kampers karantene.

Rooney er for tiden manager for Derby i Championship.