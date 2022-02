Nå er denne isen tilbake etter 25 år!

Etter 25 år er isen fra Drammen tilbake. Kjempe Yes har vært etterlengtet av mange fans over hele landet.

Denne gangen er det Diplom Is som selger den gamle isfavoritten. Den ble opprinnelig produsert av Drammens-Is frem til 1997.

– Vi er veldig glade for å kunne få muligheten til å produsere denne isen, og håper at gjensynet med KJempe Yes vil gi forbrukerne gode minner om både Drammens-Is og den saftige klassikeren, sier Katharina Belgau Andreassen, produktsjef i Diplom-Is i en pressemelding tirsdag.

Engasjementet rundt Kjempe Yes har vært stort, forteller produktsjefen.

– Etter stor pågang fra forbrukerne vet vi at denne har vært en etterlengtet is, og at tiden nå er inne for å ta den tilbake. Vi håper og tror dette vil bli en populær is i sommervarmen.

For tredje året på rad relanserer Diplom-Is en klassiker. Kræsj Pink og Drillo-isen gikk over forventning, der begge produktene ble den mest solgte småisnyheten i lanseringsåret sitt.



Kommunikasjonsansvarlig i Diplom-Is, Anne-Lene Molland, er glad for å kunne hente tilbake enda en klassiker.

– Det er moro å se hvilket engasjement som kan oppstå rundt iskrem. Da vi så det enorme engasjementet rundt relanseringen av Kræsj Pink, forstod vi at det ligger noe eget i disse klassikerne. Det fikk oss til å dykke i arkivet igjen, og i fjor hentet vi tilbake Drillo-isen. Nå i 2022, er vi klare for å bringe tilbake Kjempe Yes, sier Molland.

Du kan kjøpe isen på blant annet Rema 1000, Coop, Narvesen, 7-eleven og Cirkle K fra uke 8.