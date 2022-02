– Fikk ikke delta i OL på grunn av familiens politiske synspunkter

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble den hviterussiske langrennsutøveren Darya Dolidovitsj (17) tvunget til å flytte til Polen i frykt for represalier fra myndighetene i Hviterussland.

Hun ble nektet å delta i OL i Kina på familiens politiske standpunkt, ifølge både utøveren selv og hennes far.

– Darya har blitt fratatt alle muligheter til å delta i OL, bekrefter faren Sergej Dolidovitsj til Reuters.

Sergej Dolidovitsj har selv deltatt i sju OL i ulike langrennsøvelser og er treneren til datteren Darya.

Han hevder at familien og datteren blir straffet og forfulgt av myndighetene etter at de deltok i protestene da den omstridte presidenten Alexander Lukasjenko ble gjenvalgt i 2020. Protestantene mente at valget var rigget, og beskyldte den sittende presidenten for valgfusk.

– Vi kan bli beskyldt for å oppfordre til demonstrasjoner, og for å ha ropt slagord til støtte for opposisjonen. I så fall vil vi bli sendt i fengsel, sier Sergej Dolidovitsj om årsaken til at familien har flyttet til Polen.

TALENT: Darya Dolidovitsj er et stort talent i langrenn. Foto: HANDOUT

Familien Dolidovitsj flyttet til Polen kun dager før startskuddet gikk for OL i Beijing.

17 år gamle Darya Dolidovitsj regnes som en av Hviterusslands mest lovende langrennsløpere. Forrige uke deaktiverte imidlertid det hviterussiske skiforbundet utøverens FIS-kode, et individuelt identitetskort som kreves for å delta i alle renn i regi av FIS.

Det hviterussiske skiforbundet opplyste til Dolidovitsjs trenerteam at FIS-kortet ble inndratt etter et brev fra langrennskomitéen datert 31. januar. Ifølge Reuters oppga de ingen begrunnelse for avgjørelsen.

TRENERPAPPA: Sergej Dolidovitsj. Foto: Philipp Brem / BILDBYRÅN

TV 2-ekspert: – Veldig alvorlig

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg reagerer kraftig på behandlingen Darya Dolidovitsj har fått av hviterussiske myndigheter i forkant av OL.

– Disse sakene viser jo at den ytringsfriheten som en del idrettsutøvere tar for gitt, ikke gjelder alle. At noen kan miste OL-plassen ved å ytre seg kritisk, er veldig alvorlig, sier hun til TV 2, og legger til:

– Men dessverre er jeg ikke veldig overrasket over det. Vi har sett eksempler tidligere på at land som Hviterussland og andre slår hardt ned på idrettsutøvere som uttaler seg politisk. Det er en veldig skummel utvikling, for disse utøverne ser at kostnadene blir så store om de åpner kjeften. Det er en skremmende sak som idretten bør ta på det største alvor. Det handler om solidaritet med medutøvere og gjøre det klart at de ikke kan behandles på denne måten, utdtyper hun.

– Men hva konkret kan FIS og IOC gjøre får å forhindre dette i fremtiden?

– Vel, dette handler jo om at Hviterussland ikke er et demokrati, men det er viktig at IOC og FIS tar innover seg at dette er en reell problemstilling. Det er noe de må adressere og ta på det største alvor. Det blir alt for lett å se den andre vei, poengterer eksperten.

Darya Dolidovitsj forteller at planen var å fullføre videregående skole i Hviterussland i løpet av året, men etter å ha flyttet til Polen er hun nå usikker på hun får fullført skolegangen.

– Jeg hadde håpet på å fullføre skolen i Hviterussland, men mine foreldre gjorde det klart at vi måtte flytte. Det gjør jeg selvsagt lei. For min del hadde det vært lettere å bli boende et par måneder til slik at jeg kunne fullført skolen, sier hun til Reuters.

Dolidovitsj gjør det imidlertid klart at hun fortsetter satsningen på idretten med uforminsket styrke fra sin base i Polen. Drømmen er fremdeles å delta i vinter-OL en gang i fremtiden. Men om det blir for Hviterussland, eller om hun skifter til Polen, er foreløpig i det blå.

REAGERER: TV 2-ekspert Mina Finstad Berg. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Trues til taushet

17-åringen er ikke den første hviterussiske idrettsutøveren som enten er blitt kastet ut av landslaget eller blitt straffeforfulgt for å ha vist sin støtte til opposisjonen i forbindelse med demonstrasjonene etter gjenvalget av Lukasjenko i 2020.

USA er blant nasjonene som har reagert, og opplyste forrige uke at de ville sanksjonere representanter for hviterussiske myndigheter med visanekt for innreise til USA blant annet på grunn av behandlingen av idrettsutøvere som har tatt til motmæle mot den sittende presidenten Lukasjenko.

– Å frata en idrettsutøver muligheten til å delta i OL på grunn av politiske standpunkt er jo en av de strengeste sanksjonene du kan pålegge en utøver. For en idrettsutøver er det ingenting som blir større enn et OL. Hvis OL-trusselen ligger i bakhånd fra myndighetene hele tiden hvis utøveren oppleves som brysom, så er det en måte å true utøveren til taushet på, understreker Finstad Berg.