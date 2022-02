Mener regjeringen bryter loven i X Games-krangel: – Blir ført bak lyset

Onsdag formiddag fremmet nemlig Fremskrittspartiets et representantforslag i Stortinget hvor de ber regjeringen om å betale ut de 15 millioner kronene som X Games-arrangøren trodde de skulle få.

De får støtte fra Venstre-stortingspolitiker Ola Elvestuen, som mener regjeringen bryter loven.

– Dette er vedtatt i statsbudsjettet. 15 millioner kroner skal til X Games. Det er et juridisk bindende vedtak som regjeringen er pliktig til å følge opp. Vedtaket har ikke blitt endret på eller problematisert i etterkant. Da kan ikke en regjering komme nå og si at de ikke vil betale, sier Elvestuen til TV 2.

– Regjeringen har ført Stortinget bak lyset

Det var VG som i helgen omtalte saken om at pengene arrangøren hadde blitt lovet av Solberg-regjeringen er trukket fra statsbudsjettet.

I brevet fra Kultur - og likestillingsdepartementet går det også frem at de «ikke vil prioritere tilskudd til X Games sitt forslag til budsjettet for 2023».

Ifølge X Games-sjef Henning Andersen fører dette til at arrangementet står i reell fare for å måtte avlyses.

– Regjeringen har ført Stortinget bak lyset. Man kan ikke bare trekke støtten uten å behandle eller problematisere det i forkant. Jeg kan ikke se hvordan de ikke skal følge et stortingsvedtak. Den eneste betingelsen i tildelingen av pengene var at de fortsetter samarbeidet med Antidoping Norge. Og det gjør de, sier Elvestuen.

Kultur - og likestillingsministeren stiller seg uforstående til kritikken.

– Her må Elvestuen sette seg litt mer inn i fakta. Elvestuen burde vite at verken en regjering eller en arrangør kan velge å bruke pengene på noe annet enn det de er bevilget til. X Games fikk støtte i 2021 for et arrangement som ikke ble noe av, og Stortingets godkjennelse til å benytte midler i forbindelse med arrangementet i 2022. I tillegg har de fått bevilget 15 millioner for å arrangere i 2022, det blir heller ikke gjennomført i tråd med opprinnelige planer pga. korona. De får beholde penger til det som blir gjennomført, men vi trekker tilbake midlene for det som ikke blir gjennomført, sier Anette Trettebergstuen til TV 2.

VIL IKKE STØTTE INTERNASJONAL GIGANT: Kulturminister Anette Trettebergstuen mener X Games må kunne stå på egne ben fra neste år. Foto: Torstein Bøe / NTB

Hun mener X Games nå har fått nok støtte.

– Merkevaren X Games eies av ESPN, en amerikansk mediebedrift som for noen år siden ble anslått å være verdt omtrent 500 milliarder kroner. Venstre mener tydeligvis at X Games i Norge skal få støtte til evig tid, men vi mener altså at de nå har fått nok oppstartsstøtte og bør kunne stå på egne ben fra 2023.

– Vi mener det er feil at offentlige midler skal gå til et arrangement eid av en kjempestor internasjonal kommersiell aktør. Vi vil styrke både den organiserte og uorganiserte aktiviteten for barn og unge i hele landet gjennom spillemidlene. Det er i tråd med den norske idrettsmodellen, og jeg er trygg på at dette også vil styrke rekrutteringen til sporten, fortsetter Trettebergstuen.

– Reell fare for å måtte avlyse

På grunn av pandemien ble X Games avlyst både i 2021 og i 2022.

Planen ble derfor å arrangere et kvalifiseringsrenn til X Games 2023 i mars i år på Dombås.

Arrangøren bes av departementet om å bruke midlene som ikke ble brukt i fjor på å arrangere kvalifiseringsrennet i mars, men lite tyder altså på at de får støtte til å gjennomføre hovedarrangementet neste år.

– Ja, det er en reell fare for at vi da må avlyse hele arrangementet. X Games i Norge har alltid hatt over 50 prosent finansiering fra det offentlige. Det mest prekære nå er kvalifiseringen på Dombås om en måned for snowboard og freeski. Deretter er det kvalifisering for skateboard i Skur i mai, sier X Games-sjef Andersen til TV 2.