Telenor skal ha delt informasjon om mobilkunder med militærjuntaen – klaget inn til Datatilsynet

Telenor er klaget inn til Datatilsynet, etter at de skal ha gitt informasjon om brukere til myndighetene i Myanmar.

Før militærkuppet i Myanmar, kunne du se Telenor-plakater på hvert gatehjørne i landet.

Det norske selskapet har vært den største mobiloperatøren i Myanmar, men varslet i fjor at de kom til å selge seg ut av landet. Salget til libanesiske M1 Group skal etter planen skje i midten av februar.

Til Dagens Næringsliv har konsernsjef Sigve Brekke vært tydelig på hvorfor giganten selger seg ut:

– Vi kom til et punkt der hensynet til de ansattes sikkerhet, hensynet til de påleggene som myndighetene ga oss, gjorde at det var umulig å stå i det ut ifra et menneskerettighetsperspektiv og ut ifra verdiene våre, sa han til avisen i oktober i fjor.

Gitt informasjon

Telenor har det siste året mottatt rundt 200 forespørsler om brukerdata fra myndighetene i Myanmar.

Ifølge Myanmar Now har disse forespørslene blitt innvilget.

Noe av årsaken til dette, skal være at å nekte denne typen forespørsler kunne sette de ansatte i fare, skriver avisen videre.

Nå er det mange som frykter at salget av Telenor vil føre til at brukerdata fra selskapets 18 millioner kunder i Myanmar vil havne hos militærjuntaen.

Representanter for Myanmars sivilsamunn har sendt et brev, som blant annet var adressert til statsminister Jonas Gahr Støre, der de ber om å stoppe salget. Staten er stærste eier i Telenor.

Kristian Stokke i Burmakomiteen sier til Dagens Næringsliv at det hele er en skandale.

– Det er en skandale. Både salget av mobilselskapet og det at selskapet har gitt fra seg data. Det er veldig alvorlig fordi det dreier seg om grunnleggende rettigheter for landets innbyggere og Telenors kunder, sier han.

Klaget inn til Datatilsynet

Saken har ført til at en innbygger i Myanmar har klaget inn Telenor til Datatilsynet i Norge.

Klageren mener Telenor bryter EUs personvernordning General Data Protection Regulation (GDPR) med salget av datterselskapet i Myanmar til det libanesiske finansselskapet M1 Group.

Datatilsynet bekrefter overfor AFP at de har mottatt klagen.

– Som hovedregel undersøker vi alle klager vi mottar, og vi kommer derfor til å åpne sak på bakgrunn av informasjonen vi har fått, sier pressetalsperson Guro Skåltveit i en epost til det franske nyhetsbyrået.

Telenor har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse om saken onsdag.

Kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus sier til DN at GDPR-forskriften ikke gjelder i Myanmar.

– Ingen kundedata fra Telenor Myanmars kunder behandles i Norge eller EU, og GDPR gjelder ikke for behandlingen av denne kundedataen. Slik situasjonen har utviklet seg, står vi i en konflikt mellom lokale lover på den ene siden og våre verdier, internasjonal lov og menneskerettighetsprinsipper på den andre siden. Dette gjør det umulig for Telenor å fortsette å være i Myanmar, sier hun til avisen.