Knallsterkt OL-sølv til Graabak

Uten Jarl Magnus Riiber til start var det Jørgen Graabak som var Norges store håp på kombinertkonkurransen i normalbakke onsdag.

Tyske Julian Schmid og Johannes Rydzek og østerrikske Lukas Greiderer lå i teten lenge på det avsluttende langrennet, men på slutten kom Graabak og konkurrentene med en voldsom sluttspurt.

Graabak suste forbi konkurrentene som stivnet totalt, og tok et svært sterkt OL-sølv bak vinneren Vinzenz Geiger. Greiderer klamret seg til bronsen.

– Det var sinnsykt da jeg så ned på stadion i nest siste bakken, og så Jørgen nummer to. Vi fikk en på pallen i dag, det gir oss andre motivasjon. Han har hatt mye stang ut, men er en slugger i OL-sammenheng, og han er et deilig forbilde for oss, sier lagkamerat Jeng Lurås Oftebro til Discovery.

Oftebro ble nummer ti og Espen Andersen nummer elleve. Espen Dahlhaug Bjørnstad endte som nummer 27.

NUMMER TO: Så nære var Jørgen Graabak å ta OL-gullet, men tyske Vinzenz Geiger ble for sterk på oppløpet. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Intens avslutning

Etter hoppingen lå Graabak på skuddhold, da han ble nummer ni og gikk ut 1:116 bak japanske Ryota Yamamoto.

GODT HOPP: Jørgen Graabak var nummer ni etter hoppdelen, og hadde dermed et godt utgangspunkt til medalje. Foto: Torstein Bøe

Graabak åpnet sterkt på langrennsdelen, men lå og jaget. Nordmannen og var kun 29 sekunder bak tetgruppen, og hadde også knappet inn på de tøffeste konkurrentene etter 2,5 kilometer.

Avstanden var også på halvminuttet etter seks kilometer fra tetgruppen på treløpere og gruppen til Graabak. Jagergruppen kneppet ytterligere innpå mot slutten og det ble dramatisk mot slutten.

Til slutt ble det en voldsom kamp om medaljene, der Graabak tok sølv.

Graabak har tidligere to OL-gull. Han vant lagkonkurransen og konkurransen i stor bakke i Sotsji-OL i 2014.