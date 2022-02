Pollensesongen er i gang

Selv om vi så vidt har passert første uka av februar, så er årets pollensesong i gang, spesielt på Vestlandet. Over 1 million nordmenn er pollenallergikere.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) oppfordrer nå allergikere til å starte med forebyggende medisinering denne uken. Allerede neste uke starter NAAF med sin daglige nasjonale pollenvarslingstjeneste.

Selv om vinteren fortsatt er her, så går modningen av blomsterstandene hos or og hassel sin vante gang. Utviklingen går fortest på Vestlandet.

– Vi ser at modningen, særlig i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, har kommet så langt at pollenspredningen så vidt er i gang. Det meldes for øvrig om nedbør i disse områdene, og da vil ikke pollenet spre seg i luften. Men allergikere bør følge godt med på pollenvarslingen disse kommende dagene, sier pollenanalytiker Hallvard Ramfjord hos NAAF i en pressemelding.