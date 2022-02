Adam tapte thriller-tvekamp – unner ikke denne personen å vinne

Da storbonde Øyunn Krogh (26) tok en u-sving og brøt avtalen om å velge Torpet kjendis-vinneren Marna Haugen (40) som førstekjempe, skapte det et rabalder på gården.

Artist Heine Totland (51) ble overrasket over at han ble valgt som førstekjempe, men tok utfordringen på strak arm. I kamp valgte han å ta med seg artist Adam Ezzari (23).

Allerede i den første tvekampen briljerte Ezzari med sine sageferdigheter. Suksessoppskriften uteble derimot denne gangen, da Totland saget over sine stokker først, og sikret seg den siste plassen i finaleuken.

JEVNT: Heine Totland vant tvekampen mot Adam Ezzari, etter et jevnt res. Foto: TV 2/Alex Iversen

Se hvor nære Adam Ezzari var å vinne i videoen øverst i saken.

Gikk galt

Selv om Ezzari er takknemlig over å ha fått tilbringe fem uker i 1922, er det surt å se den siste finaleplassen gå til Totland. Fra start ledet nemlig 23-åringen – men så gikk det galt.

– Sammenlignet med den første tvekampen jeg var i, gikk saginga rett på. Denne gangen var det dessverre en liten sving på saga. Det gjorde at jeg ikke fikk helt grep da jeg kom på siste bjelke, forteller Ezzari på tråden med TV 2 kort tid etter tapet.

Etter å ha saget seg gjennom til siste bjelke, kjente 23-åringen at armene sviktet.

– Dessverre sa armene mine stopp til slutt. Hånda mi var så blå som den aldri har vært. Da tenkte jeg at her har jeg holdt litt hardt i saga. Jeg har ikke opplevd å ha en så blå hånd før, men den er heldigvis ganske fin igjen nå. Litt lyseblå bare.

Selv om det ikke gikk hans vei, er han fornøyd med valget av gren.

– Den grenen har jeg hevdet meg i før. Dessverre gikk det ikke nå, men jeg trodde det skulle bli jevnt – og det ble det. Det var nære på, men det gikk som det gikk, sier han.

GODE VENNER: Adam Ezzari og Heine Totland møtte som gode venner i den siste ordinære tvekampen. Foto: TV 2/Alex Iversen

Ble overrasket

Da storbonden valgte å trosse avtalen gruppen hadde hatt fra start, ble Ezzari skuffet over beslutningen. Krogh og Ezzari har i løpet av oppholdet stått hverandre nær, og at Krogh valgte å sette Ezzari i fare synes han er leit.

Likevel legger han ikke skylden på henne for utfallet.

– Jeg vil ikke si at noen andre har skylda enn meg. Det er alle mot alle, og taper man tvekampen er man ute. Likevel må det være sagt at Øyunn hadde muligheten til å frede meg, og sende meg inn i finaleuka. Det forventet og håpet jeg på, sier han, og fortsetter:

– Men hun er ikke skyld i at jeg ryker. Jeg ble utrolig overrasket over valget, fordi jeg og Øyunn har sagt alt til hverandre her inne. Hun sa til meg at jeg ikke trengte å være bekymret, for hun hadde bestemt seg for damekamp. Da stolte jeg på henne, men man lærer jo at selv en luring kan bli lurt. Det var en stor overraskelse at jeg hadde blitt løyet til, innrømmer han.

SVIKTET: Adam Ezzari følte seg sviktet, da Øyunn Krogh valgte å sette han i fare. Foto: TV 2/Alex Iversen

At skuffelsen er stor, tror han Krogh har forståelse for.

– Jeg tror hun har dårlig samvittighet, særlig fordi valget førte til at jeg røk ut. Jeg tror ikke hun ville dette, og jeg tror ikke hun mente å gjøre noe vondt mot meg. Dessverre var det et valg jeg virkelig mener ikke var vennskapelig, sier han.

Etter førstekjempevalget uttalte nemlig Ezzari til Krogh at vennskapet var lagt på is – også når de skulle tilbake til hverdagen. Til TV 2 forteller Krogh at hun forsøkte å unngå å ta til seg alt det kameraten sa i etterkant av valget fordi hun skjønte at han var opprørt.

– Jeg ble skikkelig lei meg, for jeg visste at han hadde det helt jævlig, men jeg visste også at det kom til å ordne seg, sier Krogh.

I dag er Ezzari og Krogh gode venner, tross uoverensstemmelsene som skjedde.

– De mot røkla

I løpet av den siste ordinære uken på Farmen kjendis, har mye informasjon sett dagens lys. 23-åringen har blant annet fått bekreftet hvem som er de største spillerne på gården.

– Det var jo de man allerede hadde i tankene, men det kom veldig tydelig frem denne uka. Isak er en skikkelig spiller. Øyunn er en spiller, men hun har innrømmet fra starten at hun er her for å vinne. Alle har jo spilt, men denne uka kom det litt tydeligere frem, forteller han.

Selv innrømmer han å vært delaktig, men påpeker at det er forskjell på å spille ærlig og redelig, og å spille skittent.

– Jeg har spilt ved å snakke med folk. Selvfølgelig prøver man å påvirke valgene hit og dit, men jeg har ikke spilt et skittent spill, truet og prøvd å skremme folk. Jeg har spilt et spill, men det har vært ærlig hele veien.

Det er spesielt to personer Ezzari peker ut som de største spillerne på gården.

– De som har spilt mest vil jeg si er Sophie Elise og Isak. De to luringene har spilt fra start, og plutselig var de på lag. De er to farlige lagkamerater, og en duo man burde passe seg for. Det er de to mot røkla. Faktisk er det Isak de jobber for. Nå som jeg har røket ut, er det latterlig å tenke på, humrer han.

FARLIG DUO: Adam Ezzari mener Sophie Elise Isachsen og Isak Dreyer har spilt sammen siden start. Foto: TV 2/Alex Iversen

Sophie Elise Isachsen (27) skriver i en SMS til TV 2 at hun opplevde seg som åpen om at hun spilte for hennes nære venn Isak Dreyer (28).

– Jeg heiet jo på han, og ønsket han det beste, skriver hun.

I søndagens episode forteller Isachsen også hvordan hun forsøkte å hjelpe Dreyer.

– Jeg sa til Isak etter et par uker at jeg skjønner ikke jeg kan vinne, men det kan du – så jeg kan hjelpe deg med det. Det er ikke så mye jeg kan gjøre, men jeg kan hjelpe han i øve på kunnskap, fortelle han alt jeg hører, og komme med mine teorier om ting, forklarer hun.

Unner han ikke seieren

Selv om Ezzari ble skuffet over Krogh, håper han at hun biter fra seg når finaleuka nå går i gang.

– Jeg tror noen kommer til å gi mer enn andre, fordi de har mer motivasjon. Da tenker jeg på Isak, Øyunn, Heine og Kjersti. Så må jeg innrømme, selv om jeg er ute nå, så er det Øyunn jeg håper kommer hjem med seieren.

23-åringen er samtidig tydelig på hvem han ikke ønsker skal dra seieren i land.

– Det er sikkert overraskende med tanke på at han er den største konkurrenten, men jeg unner ikke Isak å vinne. Selv om han er en kul fyr, og jeg gleder meg til å se han igjen, sier Ezzari.

Norges tøffeste-vinneren Isak Dreyer (28) har i løpet av oppholdet briljert med nyttige egenskaper på gården. Likevel synes ikke Ezzari det er nok for å stikke av med seieren.

– Jeg synes Isak er en person som til tider er for lite empatisk og lite forståelsesfull. Jeg synes ikke det hjelper å være god i saging og snekring, om man oppfører seg dårlig mot andre, svarer frekt og er spiss hele veien. Jeg synes ikke man skal vinne med skittent spill, sier Ezzari.

Isak Dreyer har ikke besvart TV 2s henvendelse.

SPILT SKITTENT: Adam Ezzari unner ikke Isak Dreyer å vinne Farmen kjendis. Foto: TV 2/Alex Iversen

Over all forventning

Ezzari var forberedt på hardt arbeid, sterke personligheter og mye spill, da han dro 100 år tilbake i tid. Tross det, sitter han igjen med en fantastisk opplevelse og nye erfaringer.

– Jeg forventet at det skulle bli bra, men at det ble så bra – det er jeg så sykt takknemlig for. Jeg går ut av Farmen kjendis med kun positive erfaringer. Jeg har lært så sykt mye.

Etter Farmen kjendis var planen å reise opp til Lofoten, hvor hans mor er fra. Han har nemlig gitt henne et løfte han håper å få gjennomført.

– Jeg har lovet mamma å prøve å bygge veranda. Jeg har lært så mye her inne, og jeg håper jeg får bruk for det i mitt vanlige liv, sier Ezzari i intervjuet like etter exiten.

LÆRERIKT: Farmen kjendis ble en fantastisk opplevelse for Adam Ezzari, selv om det ikke gikk hele veien. Foto: TV 2/Alex Iversen

Ga et løfte til moren

Da TV 2 tar kontakt med ham mens Farmen kjendis går på TV, viser det seg at plattingen ble bygget uten hans hjelp.

– Ha, ha! Artig at du spør. Nei, der måtte profesjonelle trå til, sier Adam.

Selv om han ikke har fått brukt alle de praktiske kunnskapene han tilegnet seg på gården, har han likevel hatt god nytte av opplevelsen.

– Jeg føler meg tøffere. Hvis jeg møter på noen hindringer nå, så føler jeg at jeg kan få det til hvis jeg prøver. At jeg har prøvd så mye forskjellig, og bare hoppet uti det, det har gjort noe med meg, forklarer Ezzari.

Se Farmen kjendis tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Se hele sesongen av Torpet kjendis på TV 2 Play når du vil.