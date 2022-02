Skadene på Deichman mindre enn først fryktet

Det jobbes på spreng for å tørke opp Deichman sitt hovedbibliotek i Oslo etter et branntilløp som utløste sprinkelanlegget tirsdag kveld. Samtidig er ikke skadene så store som først fryktet.

Tirsdag kveld gikk sprinkelanlegget i fjerde etasje på Deichman i Bjørvika av etter et branntilløp. Vannet har deretter tatt seg nedover etasjene i bygget.

– Foreløpig er det lite store synlige skader i første og andre etasje. Nå må Oslobygg se om det er andre skader som følge av vanninntrengingen, sier kommunikasjonsdirektør Jørn Johansen i Deichman.

Det er fortsatt uvisst hvor store skader det er i gulvet mellom etasjene.

Han vet foreløpig ikke når biblioteket åpner igjen, og forteller at det skadene som avgjør om de kan åpne torsdag eller om noen dager.

– Hva tenkte du da sprinkelanlegget gikk av i går kveld?

– Det at sprinkelanlegget går av er et tegn på en uønsket hendelse. Det vi håper umiddelbart er at det ikke rammer mennesker og ikke gir for store ødeleggelser. Det viktigste er liv og ingen her kom til skade.

De ytre skadene er ikke så omfattende og det er for tidlig å si hvilke skader det er i gulvet mellom hver etasje, påpeker Johansen.

Gulvene er tatt opp og det pågår tørking av bygget. Foto: Cecilie Trodal / TV 2

– Mindre enn først fryktet

Det viktigste for Johansen nå er å åpne biblioteket igjen så fort som mulig.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV) i Oslo var også tilstede onsdag formiddag for å se på skadene.

– Det er jo vært skader på både bygg og bøker, men det er mindre alvorlig enn vi først kunne frykte. Det er trist at bygget og biblioteket som oslofolk har blitt glad i er skadet.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal sier at det har vært en bekymring rundt skadeomfanget. Foto: Cecilie Trodal / TV 2

Han forteller at det var en bekymring knyttet til hvor store skadene var.

– Skadeomfanget er mindre enn først fryktet. Det jobbes på spreng med å kartlegge skadeomfanget.

Taktisk og teknisk etterforskning

Johansen forteller at han ikke vet mer enn politiet om hva som har skjedd.

– Vi vet det som politiet vet, og forholder oss til det politiet gjør når det gjelder akkurat det dom er årsaken.

Flere bøker ble skadet da av sprinkleranlegget. Foto: Cecilie Trodal / TV 2

Politiadvokat Sasha Ingebregtsen i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at det er lite nytt i etterforskningen.

– Vi er på stedet med tekniske og taktiske etterforskningsskritt for å avklare hva som er brannårsaken, for å finne ut om det er noe straffbart som har skjedd eller ikke.