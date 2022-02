Russisk dopingmysterium skaper medaljekaos

Medaljeseremonien i kunstløp ble utsatt på kort varsel grunnet et «juridisk problem». Ifølge anerkjent nettsted skal det dreie seg om en russisk dopingtest.

Det russiske kunstløplaget, som vant foran USA og Japan, skulle fått utdelt sine OL-medaljer tirsdag, men dette ble utsatt på kort varsel.

Medaljeseremonien i kunstløp ble utsatt som følge av et juridisk problem, opplyste IOC onsdag.

Nettstedet Inside the Games skriver at et problem mellom ROC (Den russiske olympiske komité) og de internasjonale dopingmyndighetene er årsaken til utsettelsen av medaljeseremonien. Det skal handle om en russisk dopingprøve i opptakten til OL i Beijing.

Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

– En situasjon oppsto i går på kort varsel, noe som krever juridisk konsultasjon med IOC, sa en representant fra Det internasjonale skøyteforbundet ISU til Inside the Games.

Talsperson for IOC (Den internasjonale olympiske komité), Mark Adams, sier situasjonen undersøkes fortløpende.

– Da det er juridiske implikasjoner involvert, kan jeg ikke snakke for mye om det på dette tidspunktet, sier han.

UNDERSØKES: Mark Adams i Den internasonale olympiske komité sier det jobbes for å få en rask avklaring så medaljeseremonien kan gjennomføres. Foto: BEHROUZ MEHRI

Adams understreker videre at det jobbes for å få løst situasjonen så fort som mulig.

– Det handler om utøvere som har vunnet medaljer, sier han, og tilføyer:

– Forhåpentligvis kan vi gi det en oppdatering i løpet av dagen.

Om utøvere eller lag diskvalifiseres, vil saken trolig havne hos Idrettens voldgiftsrett (CAS), som har et panel under vinter-OL.

De russiske OL-utøverne får ikke konkurrere under nasjonens flagg eller kalle seg Russland i OL etter grove brudd på dopingreglene under OL i Sotsji i 2014.

15-åring skapte historie

Skulle resultatet bli stående og ROC får sine gullmedaljer, så er det verdt å merke seg at det var det en 15-åring som sørget for russernes triumf i lagkonkurransen.

Kamila Valieva avgjorde lagkonkurransen med et firedobbelt hopp. Det hadde ingen i OL gjort før hun, og 15-åringen skrev dermed historie.

Så gjenstår det å se om resultatet blir stående og ROC får sine medaljer.