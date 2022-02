Enighet om strømstøtte til landbruket

– Jeg veldig glad for at vi nå får flertall for regjeringens strømpakke for landbruket og veksthusnæringen, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Per Vidar Kjølmoen i en pressemelding.

Støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen vil etter planen utbetale støtte i andre halvdel av februar 2022.

På nyåret avslørte TV 2 at strømstøtteordningen førte til at noen bønder fikk både dobbel og trippel strømstøtte.

I pressemeldingen opplyser de tre partiene at ordningen er baseres på prinsippene i strømstønadsordningen for husholdninger, men med et vesentlig høyere tak for strømbruken for jordbruket og uten tak for veksthus.

I samarbeid med SV vil regjeringen bevilge 500 millioner kroner. Ifølge regjeringen vil støtten være «et viktige bidrag til inntektsdannelsen i en ekstraordinær kostnadssituasjon».

Svært skuffet

Venstres Alfred Bjørlo oppgir at han er svært skuffet over at regjeringen i sin enighet med SV ikke prioriterer strømstøtte til små- og mellomstore bedrifter på lik linje med landbruket:

– SV har forhandlet i to dager på med regjeringen om strømstøtten til landbruket, men fant ikke en eneste krone til den delen av næringslivet som nå trenger hjelp. Det vitner om en regjeringen som ikke forstår andre små- og mellomstore bedrifter enn landbruket, og hvilke utfordringer de nå står ovenfor.

Venstre vil bevilge minimum en milliard kroner i en søknadsbasert kommunal kompensasjonsordning til næringslivet. Målet er, ifølge Bjørlo, å avlaste små- og mellomstore bedrifter med strømregningene.

– Mange av de små bedriftene, spesielt i tjenestesektoren, har allerede svak likviditet som følge av pandemien og får nå høye strømpriser på toppen, avslutter Bjørlo.