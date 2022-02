Johaug avfeier Eckhoff-påstand som myte

Det norske kvinnelaget i langrenn er kraftig redusert med bortfallet av Covid-smittede Heidi Weng og Anne-Kjersti Kalvå, i tillegg til at Ingvild Flugstad Østberg ikke klarte å få bukt med sine helseproblemer nok til å kunne delta i Beijing-OL.

Det gjør at det per nå er syltynt bak Therese Johaug.

– Vi har ikke veldig mange opplagte medaljekandidater. Hele veien har det vært Therese, og for så vidt Heidi Weng som har vært våre håp på distanse. Therese må nok fortsatt ta støyten for de store resultatene. Det tror jeg hun tåler, sier Ole Morten Iversen.

– Så har vi et par stafetter hvor jeg mener vi har realistiske medaljemuligheter, men i de individuelle løpene så må vi innrømme at dersom det er flere som blander seg inn i toppen så er det en skrell. Men det har skjedd før og vi vil prøve det vi kan.

Johaug virket i alle fall svært rolig og avbalansert på onsdagens pressekonferanse i Zhangjiakou Olympic Village før torsdagens 10 kilometer klassisk.

– Hun vet at løypene passer henne perfekt, og at i de individuelle løpene er det kun opp til henne selv. Etter Skiathlon vet hun, og konkurrentene, at formen er der og at forholdene passer henne.

De som skal slå Therese Johaug må gå fort. Fryktelig fort.

Redusert mannskap

Noe annet blir det med stafetten. Den svenske aviskommentatoren Tomas Petterson (Expressen) sa spøkefullt at det kanskje ville vært best om Johaug gikk alle fire etappene.

– Vi er kommet inn i dette mesterskapet veldig bakpå. Vi har mistet medaljekandidater som sitter hjemme. Damelaget til Norge er sterkere og vi kunne vært med å kjempe om flere medaljer om alle var med, sa Johaug på onsdagens pressekonferanse.

Mens de norske langrennsjentene ikke har vist imponerende form har Tiril Eckhoff briljert i sporet på skiskytterarenaen. På 15-kilometeren hadde hun suverent beste langrennstid, da fem bom sørget for at det dette med en 22. plass.

Etter det fikk hun spørsmål om hun kunne tenke seg en plass på det norske stafettlaget i langrenn.

– Hahaha. Det hadde vært stas, faktisk. Men det kommer aaaaaaldri til å skje, sa hun til TV 2 da.

– Hvorfor ikke?

Tiril Eckhoff etter skiskyting Individuelt 15km for kvinner under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Nei, skiskytterne står ikke høyt i kurs hos langrennsløpere.

Men akkurat det er en myte blant skiskytterne, hevder Therese Johaug.

- Det tror jeg er en teori skiskytterne har. Vi ser ikke ned på dem i det hele tatt. Jeg skjønner ikke hvor de har det fra, ler hun på spørsmål fra TV 2.

– Jeg har stor beundring for skiskytterne. Vi skal ikke sammenligne for mye. Det er to forskjellige sporter. Vi har ikke børse på ryggen, skal skyte blinker som er så knøttsmå og disponere løpet etter det. Jeg har ikke noe mot skiskyting og jeg syns de går fantastisk bra og fort på ski.

Har sjekket ut muligheten

Langrennssjef Espen Bjervig er klar på det samme og bekrefter også at de har vært inne på tanken om å spørre om å få bruke en skiskytter på stafetten.

Reglene er slik at man har lov til å bruke en fra skiskyting også på langrenn.

Landslagssjef Espen Bjervig sier at de har vurdert om skiskytterne kunne hjelpe langrennsjentene, men at det viste seg å være vanskelig. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg har lekt litt med tanken. Vi har snakket om det, og vurdert om det var et alternativ, men for det første kolliderer det med en konkurranse. For det andre er det kanskje mest en klassisk løper vi trenger mest. Kanskje vi skulle latt henne gå ett klassisk testrenn for å se hvordan hun er der, sier han og ler.

– Det jeg kan si er at Tiril sier hun ikke har en høy stjerne hos langrenn. Det kan jeg avkrefte og si at Tiril har en høy stjerne i langrenn, og vi vet hvor fort hun går.

Kvinnenes landslagstrener Ole Morten Iversen sier han har vært i kontakt med skiskytterleiren for hå høre mulighetene.

– Vi har vurdert om de kunne hjelpe oss, og i denne situasjonen kunne det nok vært aktuelt, men det viste seg å være vanskelig. I tillegg er nok behovet størst på klassisk, sier Iversen til TV 2.

– Med de distansene som skiskytterne er vant til å gå ville det passet dem veldig bra. De er vant til å gå kort og fort.

Glad Eckhoff

Tiril Eckhoff selv er glad for å høre at de er i tankene til trenerne på langrennslandslaget.

– Det synes jeg er veldig varmende at de tenker på oss, sier Eckhoff til TV 2 tog ler før hun fortsetter:

– Jeg synes det er veldig gøy og koselig at de har vurdert oss og snakket om oss. Det synes jeg er litt morsomt, jeg tar det som et kompliment.

Hun er også glad for at langrennsleiren hevder det bare er tull at skiskytterne ikke står høyt i kurs.

– Det er vel kanskje sånn jeg har følt på opp igjennom. Men jeg er veldig god venn med langrennsfolkene, og så er det litt gøy at de faktisk har vurdert noen skiskyttere.

Johaug hadde ønsket Eckhoff velkommen på laget.

– Tiril er en fantastisk skiskytter og sikkert en fantastisk langrennsløper. Nå har jeg ikke sett henne gå noe langrenn, men jeg ser jo at tidene hennes på skiskyting er kjempebra. Klart det hadde vært moro å ha med henne på et lag, smiler hun.