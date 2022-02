Oslo kommune får ny hovedvannledning

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune inngår kontrakt med AF gruppen og Ghella om bygging av nye hovedledninger for drikkevann.

Direktør i Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund omtaler avtalen som en «viktig milepæl» for å å kunne tilby gode reservevannforsyninger i Oslo.

– Distribusjon av drikkevannet ut til innbyggerne er helt sentralt for at Oslo skal få en trygg og robust vannforsyning, sier Aursund.

Nylig ba Oslo kommune innbyggerne spare på vannet for å unngå vannmangel.

Kontrakten omfatter etablering og bygging av tunneler og all infrastruktur som skal frakte rent drikkevann fra det nye vannbehandlingsanlegget på Huseby ut til byens innbyggere.

Verdien av kontrakten er på 8,77 milliarder kroner eksklusive merverdiavgifter.

Avtalen inkluderer bygging av det samlede distribusjonssystemet for drikkevann fra Huseby til Stubberud og fra Oset til sentrum. I tillegg skal det bygges nye bassenger for drikkevann på Haugerud. Kontrakten er den tredje av fire i det som er Norges største vannforsyningsprosjekt.

Trygg og robust vannforsyning



– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å bygge en fullgod reservevannforsyning til Oslos innbyggere. Distribusjon av drikkevannet ut til innbyggerne er helt sentralt for at Oslo skal få en trygg og robust vannforsyning, sier direktør Anna Maria Aursund i vann- og avløpsetaten.

AF Gruppen har en andel på 60 prosent av kontrakten, og dette er den største kontrakten selskapet har inngått noensinne.

– AF Gruppen er svært tilfreds med å ha blitt tildelt kontrakten om å bygge vanndistribusjonsnett for Oslo kommune i samarbeid med Ghella. Vi ser fram til et godt samarbeid med Oslo kommune og til å skape en trygg og sikker vannforsyning for innbyggerne i Oslo. AF og Ghella har tidligere samarbeidet på Follobanen og har begge lang og god erfaring med tunnelprosjekter, sier konsernsjef Amund Tøftum i AF Gruppen.

Uholdbar løsning i dag

Det er to samorganiserte prosjekter som inngår i arbeidet med å bygge en fullgod reservevannforsyning for Oslo kommune. I dagens vannforsyning får 90 prosent av innbyggerne vann fra Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet, en løsning som kommunen fastslår er uholdbar.

Kontrakten inkluderer alt arbeidet omfattet av Stamnettprosjektet, samt en tunnel fra Huseby til Sagene som utgjør en betydelig del av prosjekt Ny vannforsyning Oslo. Finansieringen skjer gjennom to bevilgninger fra bystyret. Kostnadsfordeling tilsvarer de to prosjektenes andel av entreprisen.