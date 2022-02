Ruuds tøffe grep før OL-gullet: – Det betalte seg

– Jeg har faktisk glemt at jeg har isolert meg, sier Birk Ruud ekstatisk til TV 2 etter å ha klart det mangeårige målet om å ta OL-gull i big air i Beijing onsdag.

Sportssjef Christoffer Schach mener gullet til Ruud er svært fortjent, spesielt med tanke på valgene og det han har ofret i ukene før OL.

– Han har bodd i en egen leilighet i nærheten av moren og søsteren som ingen andre har fått lov til å være. Han isolerte seg i hele januar, og har han vært hjemme har det vært med munnbind og stor avstand. Han har tatt alle forholdsregler som jeg vet om. Det var heldigvis nok. Vi har sett tilfeller at det uansett ikke er nok, men han gjorde det han kunne, sier Schach til TV 2.

Nå er Ruud naturligvis glad for smittevernregimet han innførte.

– Det har betalt seg. Jeg sto over X Games. Jeg har måttet ta tøffe valg og vært mye alene, men «God damn», det fungerte. Det føles godt. Det var verdt det, smiler Ruud.

Som 14-åring skrev han «Beijing-OL 2022» på veggen på gutterommet.

– Han har lagt ned utallige treningstimer, og han ofrer mye sosialt som toppidrettsutøver. Du lever et annet liv, sier sportssjef Schach.

– For noen uker siden ofret han reisen til X Games på grunn av faren for å få korona. Det er en veldig stor konkurranse for mange. Han ofret den turen for å være best forberedt her, og sikre at korona ikke satt en stopper for det store målet om å stå på toppen av pallen, fortsetter Schach.

HYLLER GULLVINNEREN: Sportssjef Christoffer Schach. Foto: Geir Olsen / NTB

Freeskisjefen mener Ruuds psyke er det mest imponerende.

– En ting er hvor vanskelig triksene er, men å være favoritten og levere perfekte hopp, for så å få muligheten til å ta «victory lap» med norsk flagg. Det er hele kombinasjonen med utøveren og personligheten, sier han.